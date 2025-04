Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε τα καλύτερα tips επιχειρηματικότητας που έλαβε ποτέ

Η Μέγκαν Μαρκλ, δούκισσα του Σάσεξ, παρουσίασε επιτέλους τη νέα της εταιρεία. Η μητέρα δύο παιδιών μίλησε για το λανσάρισμα της μάρκας As Ever για το σπίτι και τον τρόπο ζωής της, ενώ παραδέχτηκε πως άρχισε να δέχεται παραγγελίες για την πρώτη παρτίδα προϊόντων της αυτή την εβδομάδα, σε συνέντευξη που έδωσε στο Inc.

Η νεοσύστατη εταιρεία, που εδρεύει στο Λος Άντζελες, έχει ήδη σημειώσει την πρώτη της επιτυχία, καθώς ξεπούλησε στο πρώτο κιόλας επιχειρηματικό τη βήμα, την προώθηση τσαγιού, ζύμες, τρούφα γλυκών, μέλι και μαρμελάδες μέσα σε μία ώρα. Το πιο ακριβό προϊόν, ένα βάζο με μέλι αγριολούλουδου με κηρήθρα αξίας 28 δολαρίων, εξαντλήθηκε σε λιγότερο από πέντε λεπτά, λέει η εταιρεία.

Παρόλα αυτά, για να φτάσουν σε αυτό το σημείο χρειάστηκαν πολλές «ανατροπές» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, λέει η Μέγκαν Μαρκλ. Εξακολουθεί να μαθαίνει πώς να χτίζει μια επιχείρηση και να είναι επιχειρηματίας. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να στραφεί σε μερικές από τις φίλες-ιδρύτριές της, όπως η ιδρύτρια της Serena Ventures και της Wyn Beauty, Σερένα Γουίλιαμς, η ιδρύτρια της Bumble, Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ, και η ιδρύτρια της Tachta, Βίκυ Τσάι, σύμφωνα με το Inc.

«Αν χρειάζεται πέντε λεπτά για να το κάνετε, κάντε το»

Το mandra της επιτυχίας

Η Μέγκαν Μαρκλ λέει ότι η καλύτερη επιχειρηματική συμβουλή που έχει λάβει ποτέ είναι ένα απλό αλλά σημαντικό mandra που άκουσε πριν από χρόνια και εξακολουθεί να ζει με βάση αυτό μέχρι σήμερα.

«Αν χρειάζεται πέντε λεπτά για να το κάνετε, κάντε το», λέει η Μέγκαν Μαρκλ. «Διαφορετικά, τελειώνει η μέρα σας με κάτι που μοιάζει με λίστα πλυντηρίου με πράγματα που πρέπει να κάνετε, σε αντίθεση με το να μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε σε πραγματικό χρόνο».

Η προσέγγιση αυτή, προσθέτει η Μέγκαν Μαρκλ, εισάγει επίσης κάποια διαισθητική δύναμη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σας αναγκάζει να ακούτε την εσωτερική σας φωνή.

«Σας ενθαρρύνει επίσης να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας σε πολλές από αυτές τις αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν σε πραγματικό χρόνο και δεν απαιτούν τόσο πολύ αναστοχασμό», λέει η Μέγκαν Μαρκλ.

«Μερικές φορές πρέπει να ησυχάσετε πραγματικά και να εμπιστευτείτε στ’αλήθεια αυτό που αισθάνεστε σωστό για εσάς και την επωνυμία σας και να επιστρέψετε στην πρόθεση αυτού που θέλετε να βγάλετε στον κόσμο».

*Πηγή: Inc.com, Κεντρική φωτογραφία: Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παρευρίσκονται σε δεξίωση στο Παλάτι του Holyroodhouse στο Εδιμβούργο, Βρετανία 13 Φεβρουαρίου 2018, Πηγή: Reuters