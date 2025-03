Για αυτό τον λόγο ζήτησαν από την Μέγκαν Μαρκλ να μην πλησιάσει το νεκροκρέβατο της βασίλισσας Ελισάβετ

«Είναι γραφτό σε όλους να πεθάνουν» είχε πει ο Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πυθαγόρας. Και αυτό ίσχυε και για τη βασίλισσα Ελισάβετ. Για αυτό άλλωστε οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που θα τηρούνταν τη μέρα θα που «έφευγε» από τη ζωή είχαν ετοιμαστεί χρόνια πριν – κάτω από την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Γέφυρα του Λονδίνου».

Τελικά εκείνη η στιγμή ήρθε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ένα πέπλο θλίψης κάλυψε την Αγγλία. Ωστόσο, οι κρίσιμες ημέρες μέσα στη βασιλική οικογένεια, ήταν οι προηγούμενες. Εκεί που τα μέλη της θα έλεγαν το δικό τους «αντίο» ο καθένας στη βασίλισσα Ελισάβετ. Ανάμεσά τους και τα δύο της εγγόνια, οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι.

Flashback στον Σεπτέμβριο του 2022: οι σχέσεις των δύο αδερφών μπορεί να μην ήταν τότε τόσο κακές όσο είναι σήμερα, αλλά η κόντρα ανάμεσά τους είχε ήδη ξεκινήσει και το κλίμα ήταν τεταμένο. Άλλωστε ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν εγκαταλείψει την Αγγλία για τις ΗΠΑ -αφήνοντας ουκ ολίγα υπονοούμενα για το Παλάτι- από το 2020 και ήταν ξεκάθαρο ότι οι δεσμοί ανάμεσα στους Fab Four (όπως τους αποκαλούσε ο βρετανικός Τύπος) είχαν σπάσει.

Και τότε, ο πρίγκιπας Κάρολος αποφάσισε να πάρει μια απόφαση, που ήταν ικανή να προκαλέσει χειρότερους τριγμούς στη βασιλική οικογένεια: να ζητήσει από την Μέγκαν Μαρκλ να μην βρεθεί στο νεκροκρέβατο της βασίλισσας, χωρίς να εξοργίσει τον Χάρι.

Ο νυν βασιλιάς το έκανε, εξηγώντας στη δούκισσα του Σάσσεξ ότι προτιμούσε οι Γουίλιαμ και Χάρι να είναι μόνοι τους με τη γιαγιά τους. Μάλιστα, το ίδιο είχε ζητηθεί και από την Κέιτ Μίντλετον, η οποία το αποδέχτηκε. Αυτός ο συνδυασμός των γεγονότων έπεισε την Μέγκαν Μαρκλ να μείνει στο Λονδίνο, όταν η υπόλοιπη οικογένεια βρέθηκε στο Κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, δίπλα στην Ελισάβετ.

Ωστόσο, ένα νέο βιβλίο, έρχεται να ανατρέψει αυτή την εικόνα. Σύμφωνα με το «Charles III: New King, New Court, The Inside Story» κανείς δεν ζήτησε ποτέ στην πριγκίπισσα της Ουαλίας να μην πάει στη Σκωτία. Ήταν μια απόφαση που πήρε η Κέιτ Μίντλετον, καθώς άνοιγαν τα σχολεία εκείνη την περίοδο και δεν ήθελε τα παιδιά της να είναι μόνα τους.

Η απόφασή της βόλεψε τον Κάρολο, που το «πούλησε» ωραία στην Μέγκαν Μαρκλ και την κράτησε μακριά από τη βασίλισσα Ελισάβετ. Και είχε λόγους για αυτό.

Ο νυν βασιλιάς δεν ήθελε οι τελευταίες ώρες της μητέρας του να συνδεθούν με μια άγρια κόντρα ανάμεσα στους Γουίλιαμ, Χάρι, Κέιτ και Μέγκαν. Τελικά όλα πήγαν βάση σχεδίου, οι δύο πρίγκιπες αποχαιρέτησαν τη γιαγιά τους, ενώ Μίντλετον και Μαρκλ έμειναν στο Λονδίνο.