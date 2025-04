Και ενδοκυβερνητικές συγκρούσεις στις ΗΠΑ προκαλούν οι δασμοί Τραμπ, με ενδεικτικό τον καυγά μεταξύ του Έλον Μασκ και του σύμβουλου εμπορίου του αμερικανού προέδρου Πίτερ Ναβάρο (στην εικόνα πάνω από cnbc).

Ο Μασκ, που έχει αναλάβει να συρρικνώσει δραστικά το δημόσιο χρέος για λογαριασμό του Τραμπ, έγραψε σε αναρτήσεις του στο Χ ότι ο Πίτερ Ναβάρο είναι «κρετίνος» και «βλάκας με πατέντα».

Η αφορμή δόθηκε όταν σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο Ναβάρο, θερμός υποστηρικτής των δασμών – περιέγραψε τον Έλον Μασκ ως «συναρμολογητή αυτοκινήτων», λέγοντας ότι τα Tesla – ενώ κατασκευάζονταν στις ΗΠΑ – αποτελούνταν από εξαρτήματα που προέρχονται από όλο τον κόσμο.

Ο Ναβάρο είπε ότι θα επιθυμούσε αυτά τα εξαρτήματα να κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

PETER NAVARRO ON ELON MUSK:

“We all understand in the White House (and the American people understand) that Elon’s a car manufacturer. But he’s not a car manufacturer — He’s a car assembler.

In many cases, if you go to his Texas plant, a good part of the engines that he gets… pic.twitter.com/mkp1wRGcvX

— Ron Pragides  (@mrp) April 8, 2025