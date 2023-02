Ο Άρμι Χάμερ θα μπορούσε να είναι ο νέος Κάρι Γκραντ.

Ατυχώς μετά από μια μεγάλη επιτυχία, την ταινία «Call Me By Your Name», έγιναν γνωστές στα πέρατα του κόσμου οι… κανιβαλιστικές του διαθέσεις.

Για την ακρίβεια βρέθηκε αντιμέτωπος με εισαγγελική έρευνα για την κατηγορία του βιασμού από πρώην σύντροφο του, την Έφι Ανγκέλοβα, που δήλωσε ότι φοβήθηκε πως θα την σκότωνε, καθώς χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο μετά από 4 ώρες ασταμάτητου σεξ.

«Θέλω να σου κόψω το κεφάλι»

«Θέλω να σου βγάλω την καρδιά και να την φάω κομμάτι – κομμάτι», έλεγε τόσο σε εκείνη, όσο και σε πολλές άλλες ερωτικές συντρόφους του, που βγήκαν στη συνέχεια και έδωσαν στη δημοσιότητα τα μηνύματα, που αποκάλυψαν αδιαμφησβήτητα τη σεξουαλική του διαστροφή.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, εξορισμένος από το Χόλιγουντ, αλλά όχι επαίτης, αφού κατάγεται από τη γνωστή πετρελαϊκή δυναστεία των Χάμερ, σπάει τη σιωπή του και δηλώνει θύμα κι όχι θύτης.

Όπως λέει χαρακτηριστικά στην Air Mail, έπεσε θύμα κακοποίησης από έναν πάστορα στα 13 του, γεγονός που καθόρισε τη ζωή του.

«Είμαι εδώ για να παραδεχθώ τα λάθη μου, να λογοδοτήσω για το γεγονός ότι δεν ήμουν σωστός, ότι ήμουν εγωιστής, ότι χρησιμοποιούσα ανθρώπους για να με κάνουν να νιώθω καλύτερα», συνεχίζει ο ίδιος.

Δεν παραδέχεται όμως ούτε στιγμή ότι είναι εγκληματίας και ζητά να σταματήσει να είναι πια και θύμα της κουλτούρας ακύρωσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μια ευκαιρία ακόμα ζητά

Απευθύνει μάλιστα έκκληση να του δοθεί η ευκαιρία να αποκαταστήσει την φήμη του, όπως έγινε και στον μέντορά του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, όταν κατάφερε να ξεπεράσει την κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ.

«Τώρα είμαι πιο υγιής, πιο χαρούμενος, πιο ισορροπημένος άνθρωπος», βεβαιώνει.

=Και αποκαλύπτει ότι στα νησιά Κέιμαν, όπου κατέφυγε για να κρυφτεί, σκέφτηκε σοβαρά να αυτοκτονήσει.

«Κολυμπούσα στον ωκεανό και πήγα όσο πιο μακριά μπορούσα ελπίζοντας ότι θα πνιγώ ή ότι θα μου επιτεθεί καρχαρίας. Τότε συνειδητοποίησα ότι τα παιδιά μου ήταν ακόμα στην ακτή και ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό στα παιδιά μου», αναφέρει ο ίδιος.

«Μπορώ να είμαι εκεί για τα παιδιά μου με έναν τρόπο που δεν ήμουν ποτέ. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη ζωή μου και την ανάρρωσή μου», υπόσχεται.

Για την ιστορία η σύζυγος του Χάμερ, Ελίζαμπεθ Τσάμπερς, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2020 έξι μήνες πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο με ισχυρισμούς για υποθέσεις κανιβαλισμού και σεξουαλικού εξαναγκασμού. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά: την κόρη τους Χάρπερ, επτά ετών, και τον γιο τους Φορντ, πέντε ετών.

Κληρονόμος δυναστείας διεστραμμένων

Ο Άρμι Χάμερ προέρχεται από μια οικογένεια γνωστή για τις σεξουαλικές της διαστροφές, την αγάπη της στις ναρκωτικές ουσίες, τη διαφθορά και τη βία.

Συγκεκριμένα ο προπάππους του, Αρμάντ, ιδιοκτήτης της εταιρείας Occidental Petroleum, που έμελλε να γίνει η μεγαλύτερη ανεξάρτητη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο ήταν κατάσκοπος των Σοβιετικών.

Ο παππούς του, Τζούλιους, διοργάνωνε όργια με ναρκωτικά κάθε είδους, κακοποιούσε τα παιδιά του και σήκωνε το όπλο του απέναντι σε όποιον δεν έκανε ότι του έλεγε, ενώ ο πατέρας του, Μάικλ, έχει έναν θρόνο του σεξ ύψους 2 μέτρων στα αρχηγεία του ινστιτούτου Armand Hammer Foundation στην Καλιφόρνια.

Τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειας παρουσιάστηκαν λίγο αργότερα σε ένα ντοκιμαντέρ στο Discovery+ με τίτλο «House of Hammer».