Το σκάνδαλο με τον διάσημο πρωταγωνιστή του Call Me By Your Name συνεχίζεται. Ο ηθοποιός έγινε πρωτοσέλιδο πριν λίγες εβδομάδες όταν διέρρευσαν μηνύματα που είχε στείλει σε πρώην συντρόφους του στα οποία έκανε λόγο για φαντασιώσεις βιασμού και το «φετίχ» του με τον κανιβαλισμό.

Τώρα η Πέιτζ Λορέντζε, πρώην σύντροφος του σταρ, μοιράζεται δημόσια και άλλα μηνύματα του Χάμερ για να στηρίξει τις κατηγορίες της περί ακραίων σεξουαλικών παιχνιδιών και πρακτικές ψυχολογικής εκμετάλλευσης. «Θα σε κάνω σκλάβα μου» γράφει σε ένα από αυτά ο ηθοποιός.

Η 22χρονη Λορέντζε μοιράστηκε μια σειρά μηνυμάτων στα οποία ο 34χρονος Χάμερ μιλά για τις σαδομαζοχιστικές φαντασιώσεις του.

«Είσαι τέλεια. Μην ντρέπεσαι για τίποτα. Ο τρόπος που υποτάχθηκες ήταν πολύ όμορφος» είχε απαντήσει ο Χάμερ όταν η σύντροφός του του είχε αναφέρει πως «ήταν κάπως νευρική» και φοβόταν ότι δεν θα κατάφερνε να τον ικανοποιήσει.

«Θα σε κάνω την τέλεια μικρή σκλάβα μου. Θα συνεχίσουμε να το αναπτύσσουμε αυτό. Θα σε εκπαιδεύσω και θα σε μεταρέψω στο τέλειο μικρό μου κατοικίδιο», συνέχισε ο ηθοποιός.

«Αυτά τα τελευταία μηνύματα είναι απλώς μια ακόμα απόδειξη των επικίνδυνων τάσεών του και η αντίδρασή του δείχνει την κατάφωρη αδιαφορία του για τις γυναίκες που έχει τραυματίσει», δήλωσε η Λορέντζε την Πέμπτη. «Θέλω να προσφέρω την υποστήριξή μου στις άλλες γυναίκες που έπεσαν θύματά του και που έχουν το θάρρος να μιλήσουν για αυτό».

H Lorenze άρχισε να γράφει στο Twitter για τον Χάμερ την Τετάρτη, μετά από δημοσίευμα της Daily Mail σύμφωνα με το οποίο ο ηθοποιός πιστεύει πως τον εξευτελίζουν λόγω των φετίχ του.

«Φετίχ; Όχι» έγραψε η Λορέντζε μιλώντας για επικίνδυνες συμπεριφορές του ηθοποιού απέναντι στις γυναίκες.

Ούτε ο δικηγόρος του Χάμερ, ούτε ο εκπρόσωπος του έχουν απαντήσει προς το παρόν στις τελευταίες αποκαλύψεις της Λορέντζε. Προηγούμενη δήλωση του δικηγόρου του ηθοποιού έγραφε: «Αυτοί οι ισχυρισμοί για τον κ. Χάμερ είναι εντελώς αναληθείς. Οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις με αυτό το άτομο, ή με οποιανδήποτε σύντροφό του, ήταν εντελώς συναινετικές, συζητήθηκαν λεπτομερώς και συμφωνήθηκαν».

Σε προηγούμενες δηλώσεις της η Λορέντζε είχε αποκαλύψει ότι ο πρωταγωνιστής του Social Network είχε χαράξει με μαχαίρι τα αρχικά του κοντά στο αιδοίο της. «Απλά κάθισα και το άφησα να συμβεί», είπε. «Δεν ήξερα πραγματικά τι να κάνω ή να πω… Όσο λυπηρό και αν είναι αυτό, ήθελα να του αρέσω».

Η Courtney Vucekovich, μια άλλη πρώην σύντροφος του ηθοποιού περιγράφει επίσης περιστατικά συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης. «Σε γοητεύει για να σε προετοιμάσει για πράγματα πιο σκοτεινά και βαριά» λέει η ίδια.