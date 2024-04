Μισογυνιστικό, εξτρεμιστικό και αντιφεμινιστικό περιεχόμενο; Απευθείας στους άνδρες

Νέα έρευνα που διεξήχθη από το Dublin City University διαπίστωσε ότι οι άνδρες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τροφοδοτούνται δυσανάλογα με μισογυνιστικό και αντιφεμινιστικό περιεχόμενο στο TikTok και στο YouTube Shorts.

Χρησιμοποιώντας δέκα λογαριασμούς «sockpuppet» σε μεμονωμένα μη εγγεγραμμένα smartphones, καθηγήτριες από το Anti-Bullying Centre του Πανεπιστημίου παρακολούθησαν το περιεχόμενο που συνιστάται σε πέντε λογαριασμούς TikTok και πέντε λογαριασμούς YouTube Shorts.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αλγόριθμοι παρέδιδαν ανδροκρατικό, αντιφεμινιστικό και άλλο εξτρεμιστικό περιεχόμενο σε όλους τους λογαριασμούς που είχαν ταυτοποιηθεί με άντρες μέσα σε μόλις 23 λεπτά από τη δημιουργία τους, ανεξάρτητα από το αν οι χρήστες είχαν αναζητήσει παρόμοιο περιεχόμενο ή όχι.

Περαιτέρω διερεύνηση των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαπίστωσε ότι αν εξέφραζαν ενδιαφέρον για το περιεχόμενο παρακολουθώντας βίντεο, το μισογυνιστικό περιεχόμενο «αυξανόταν ραγδαία».

Μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης, οι ερευνήτριες είχαν παρακολουθήσει 400 βίντεο βάσει συστάσεων, που αντιστοιχούσαν σε σχεδόν τρεις ώρες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων θεωρήθηκε «τοξική», εμπίπτοντας στις κατηγορίες «alpha male» και «αντιφεμινιστικά». Άλλες «τοξικές» κατηγορίες περιλάμβαναν την ακροδεξιά και τη συνωμοσιολογία, «μεγάλο μέρος αυτών ήταν περιεχόμενο κατά των τρανς», αναφέρεται στην έρευνα.

