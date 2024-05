Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί στην Αϊτή το Σαββατοκύριακο, προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας της Καραϊβικής όπου ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι στον Βορρά και να υποστούν ζημιές χιλιάδες σπίτια (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, επιχείρηση διάσωσης μετά από κατολίσθηση).

«Αν ζείτε κοντά σε ποταμό, ρέμα ή σε πλαγιά βουνού, απομακρυνθείτε εσπευσμένα», προειδοποίησε η αϊτινή πολιτική προστασία.

Paramilitary gangs, no infrastructure, streets flooded with raw sewage and garbage, this is the legacy of 10 years of kleptocratic rule by the US-installed PHTK party and their allies in #Haiti. pic.twitter.com/xGcWw2eyiX

— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) May 3, 2024