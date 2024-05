Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει ανησυχήσει πάλι τους θαυμαστές της, με πολλούς να κάνουν λόγο για «κρίση ψυχικής υγείας» αφότου εθεάθη σε φωτογραφία στο Χ (πρώην Twitter) να βγαίνει ξυπόλυτη και τυλιγμένη με μια κουβέρτα από ξενοδοχείο στο Χόλιγουντ, όπου είχαν κληθεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η πολυτάραχη ζωή της Μπρίτνεϊ είναι τέτοια, που θα μπορούσε να γίνει ταινία.

Σε σκηνές που θυμίζουν την κατάρρευση της τραγουδίστριας πριν από 14 χρόνια, η 42χρονη Μπρίτνεϊ Σπίαρς, εθεάθη φορώντας τα εσώρουχά της και να κρατάει ένα μαξιλάρι και μια κουβέρτα για να καλύψει το στήθος της καθώς έβγαινε από το ξενοδοχείο. Μαζί της ήταν ο επί διαστήματα σύντροφός της Πολ Ρίτσαρντ Σολίζ.

Υποστηρίζεται από μαρτυρίες στις ΗΠΑ πως το ζευγάρι είχε έναν τεράστιο καβγά που ακούστηκε στα άλλα δωμάτια και πως μια γυναίκα που ταίριαζε στην περιγραφή της Μπρίτνεϊ «παρενοχλούσε και απειλούσε τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες του ξενοδοχείου» που προσπάθησαν να την συνδράμουν.

Britney Spears addressed the fight claims with boyfriend as «fake,» and that she «twisted ankle last night and paramedics showed up illegally.» She further added «They never came in my room but I felt completely harassed.”#BritneySpears #Hollywood #entertainment #PaulRichard pic.twitter.com/iJRyJqnr2l

