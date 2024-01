Η αυτοβιογραφία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα

Τα απομνημονεύματα της Britney Spears με τίτλο «The Woman in Me» κυκλοφόρησαν στις ΗΠΑ στις 24 Οκτωβρίου 2023 και κατάφεραν μόλις σε μία εβδομάδα να σπάσουν ρεκόρ πωλήσεων, πουλώντας πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα.

Ένα βιβλίο με πολλές αποκαλύψεις

Στο βιβλίο, η τραγουδίστρια μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την πορεία της στη μουσική αλλά και τον αντίκτυπο που είχε αυτή στην προσωπική της ζωή και τις σχέσεις με τους ανθρώπους που την περιβάλλουν.

Η τραγουδίστρια μιλάει από τις δυσκολίες με τις οποίες έχει βρεθεί αντιμέτωπη, όπως η επιτροπεία που της επιβλήθηκε το 2008, η οποία τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2021. Ο πατέρας της Spears, Jamie, μαζί με έναν δικηγόρο, ήλεγχε τα οικονομικά και τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία της Spears μέσω της κηδεμονίας για 13 ολόκληρα χρόνια και αυτό το γεγονός υποθέτουμε ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που η ιστορία ζωής της φάνηκε ενδιαφέρουσα σε εκατομμύρια ανθρώπους που έσπευσαν να αγοράσουν τη βιογραφία της.

Τι δηλώνει η ίδια

Τα αντίτυπα που έχουν πουληθεί μόνο στις ΗΠΑ ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια, ενώ η ίδια η Spears σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Το βιβλίο μου έχει επίσημα πουλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ!!! Ευχαριστώ όλους τους θαυμαστές που με στήριξαν και υποστήριξαν την ιστορία μου. Σας αγαπώ όλους».

Με την κυκλοφορία του, το βιβλίο «The Woman in Me» έγινε αμέσως το Νο1 best seller των New York Times, καθώς και το Νο1 best seller στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία. Το βιβλίο βρίσκεται σήμερα στην πέμπτη εκτύπωση, με 1,65 εκατομμύρια αντίτυπα. Υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια αντίτυπα του βιβλίου έχουν τυπωθεί παγκοσμίως.