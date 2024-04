Η ανακάλυψη των μαζικών τάφων σε δύο νοσοκομεία στη Γάζα μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού έχει προκαλέσει φρίκη και διεθνείς εκκλήσεις για ανεξάρτητη έρευνα.

Ο Στέφαν Ντούγιαριτς, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε ότι είναι «σημαντικό να διατηρηθούν καλά όλα τα ιατροδικαστικά στοιχεία» από τους ομαδικούς τάφους, αλλά ότι απαιτείται εντολή από νομοθετική ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για να επιτραπεί στον παγκόσμιο οργανισμό να πάρει νόμιμα στην κατοχή του το εν λόγω υλικό.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός «προχωρά» με την προγραμματισμένη χερσαία εισβολή στη Ράφα, αγνοώντας τις εκκλήσεις για να μην την πραγματοποιήσει αφού στην περιοχή βρίσκουν καταφύγιο περίπου 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένοι.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε από αντιαρματικά πυρά της Χεζμπολάχ στο όρος Ντοβ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αυτό επέτρεψε να δημοσιευθεί ο εκπρόσωπος των IDF, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν σε «τρομοκρατικούς στόχους» της Χεζμπολάχ στην περιοχή Σεμπάα του νότιου Λιβάνου.

Μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση ήταν μια αποθήκη πυρομαχικών και ένας εκτοξευτής.

Επιπλέον, οι δυνάμεις των IDF έριξαν πυρά για να απομακρύνουν μια απειλή στην περιοχή.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, το κόμμα Εθνικής Ενότητας του υπουργού Πολέμου Μπένι Γκαντζ συνεχίζει να χάνει την υποστήριξή του μετά την άνοδο που σημείωσε τους τελευταίους μήνες, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε.

Εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, η Εθνική Ενότητα θα έπαιρνε 29 έδρες – δύο λιγότερες από την έρευνα της περασμένης εβδομάδας, αλλά και πάλι περισσότερες από τις 12 έδρες που έχει σήμερα, διαπιστώνει η δημοσκόπηση της Maariv.

Το κυβερνών κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει σταθερό στις 21 έδρες στη δημοσκόπηση αυτής της εβδομάδας, οι οποίες είναι περισσότερες από ό,τι νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ πιο κάτω από τις 32 έδρες της Κνεσέτ που κατέχει σήμερα.

Η δημοσκόπηση αναφέρει ότι η κατανομή μεταξύ των κομμάτων παραμένει σταθερή, δίνοντας 50 έδρες στο δεξιό μπλοκ και 61 στην αντιπολίτευση.

Η δημοσκόπηση που διεξήχθη από την Panel4All, διαπιστώνει επίσης ότι μεταξύ των δύο ηγετών, το 45% προτιμά τον Γκαντζ ως πρωθυπουργό, ενώ το 36% πιστεύει ότι ο Νετανιάχου είναι καταλληλότερος για να ηγηθεί του Ισραήλ.

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, στο οποίο περίπου 200 φοιτητές έχουν στήσει έναν φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό διαμαρτυρίας στην πανεπιστημιούπολη, δήλωσε ότι θα αποσύρει την διορία που είχε θέσει για τη διάλυση του καταυλισμού, καθώς συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τους διαδηλωτές.

«Οι συνομιλίες έχουν δείξει πρόοδο και συνεχίζονται όπως έχει προγραμματιστεί», ανέφερε σε δήλωσή της η πρόεδρος του πανεπιστημίου Μινούς Σαφίκ περίπου μία ώρα πριν από τη λήξη της διορίας.

«Εμείς έχουμε τα αιτήματά μας, εκείνοι έχουν τα δικά τους», είπε.

Η Μινούς διέψευσε επίσης ότι η αστυνομία της Νέας Υόρκης είχε κληθεί στην πανεπιστημιούπολη.

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο στο οποίο ξέσπασαν μεγάλες διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα.

Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν έκτοτε σε δεκάδες πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, με την αστυνομία να προβαίνει σε 550 και πλέον συλλήψεις για να διαλύσει τις ειρηνικές συγκεντρώσεις και να προσπαθήσει να διαλύσει τους καταυλισμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε χθες Πέμπτη τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων που δονούν τις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, υποστηρίζοντας πως η διαβόητη συγκέντρωση της άκρας δεξιάς στη Σάρλοτσβιλ δεν ήταν «τίποτα» μπροστά στο «επίπεδο του μίσους» των τρεχουσών κινητοποιήσεων.

«Η Σάρλοτσβιλ δεν ήταν τίποτε απολύτως, τίποτε σε σύγκριση με το επίπεδο μίσους που έχετε εδώ, είναι τεράστιο μίσος», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ αναφερόταν στη συγκέντρωση οπαδών της άκρας δεξιάς στην Βιρτζίνια το 2017, που άρχισε με πορεία νεοναζιστών και μελών της Κου Κλουξ Κλαν με αναμμένους πυρσούς στα χέρια.

Την επομένη ξέσπασαν αψιμαχίες ανάμεσα σε οπαδούς της υποτιθέμενης ανωτερότητας της λευκής φυλής και αντιρατσιστές αντιδιαδηλωτές. Νεοναζιστής όρμησε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος αντιδιαδηλωτών, σκοτώνοντας τη νεαρή Χέδερ Χέιερ και τραυματίζοντας άλλους 19 ανθρώπους.

Ο τότε πρόεδρος Τραμπ είχε τότε στηλιτεύσει τη βία «κι από τις δύο πλευρές». Έχει εξάλλου κατηγορηθεί για ανοχή ως εύνοια στην άκρα δεξιά.

Σε αμερικανικά πανεπιστήμια γίνονται εδώ και μέρες διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που αντιμετωπίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις με βίαιες επεμβάσεις στης αστυνομίας. Πολλοί πολιτικοί, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικάνοι, καταδίκασαν τις κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για ενέργειες αντισημιτικής φύσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη επικρίνει το φοιτητικό κίνημα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δηλώνοντας την Τρίτη για παράδειγμα πως συμμετέχουν σε αυτό «πολύ ριζοσπαστικοποιημένοι τύποι» που θέλουν να «διαλύσουν» τα πανεπιστήμια.

Η εκστρατεία του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, αντέδρασε με ειρωνεία στην τοποθέτηση του Ρεπουμπλικάνου, μεταφορτώνοντας βίντεο με τη βία της άκρας δεξιάς στη Σάρλοτσβιλ.

Ο Λευκός Οίκος, παρότι αρκετοί Δημοκρατικοί αντιδρούν έντονα στις διαδηλώσεις, υπερασπίστηκε το δικαίωμα των φοιτητών στην ελευθερία του λόγου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν υποδομές της Χεζμπολάχ στην Κφαρτσούμπα του νότιου Λιβάνου, καθώς και πρόσθετες τοποθεσίες στη Μαρκάμπα, αναφέρει ο στρατός.

Τα πλήγματα έγιναν μετά την εκτόξευση δύο αντιαρματικών πυραύλων από τον Λίβανο στην περιοχή του όρους Ντοβ στα σύνορα με το Ισραήλ.

Οι IDF λένε ότι βομβάρδισαν τις θέσεις εκτόξευσης με πυρά πυροβολικού και αρμάτων μάχης. Ο ισραηλινός στρατός προσθέτει ότι ένας εκτοξευτής πυραύλων στην Τσεμπάα χτυπήθηκε επίσης από από βολές αρμάτων μάχης.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Ο Αμερικανός συγγραφέας, κάποτε υποψήφιος για την αμερικανική προεδρία, Ραλφ Νέιντερ δήλωσε ότι το Ισραήλ εισέρχεται σε ένα δεύτερο στάδιο του «γενοκτονικού πολέμου» του στη Γάζα, και παρόλα αυτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «είναι πιστός στον αφέντη του» – τον Ισραηλινό ηγέτη Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νέιντερ δήλωσε ότι έχουν ανακαλυφθεί μαζικοί τάφοι στη Γάζα εν μέσω «της σφαγής των Παλαιστινίων παιδιών, γυναικών και ανδρών αμάχων από τον Νετανιάχου.

Stage 2 of Israel’s genocidal war is emerging. Mass graves are being discovered. Torture of abducted Palestinian hostages thrown in Israeli prisons and reports of selected human organ extractions from fresh Palestinian corpses in Gaza. Intelligent agencies report all this in…

— Ralph Nader (@RalphNader) April 25, 2024