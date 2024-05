Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών που προκαλούν οι σφοδρές βροχοπτώσεις στη νότια Βραζιλία αυξήθηκε σε τουλάχιστον 78 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή, ενώ άλλοι 115.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και 105 εξακολουθούν να αγνοούνται (στη φωτογραφία του Reuters/Diego Vara, επάνω, πλημμυρισμένος δρόμος).

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έφθασε χθες το πρωί στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, συνοδευόμενος από πολλά μέλη της κυβέρνησής του, για να συζητηθούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και η ανοικοδόμηση.

Maior tragédia da história do Rio Grande do Sul 😢😭 pic.twitter.com/I0Qyz2JdtQ

«Η γραφειοκρατία δεν θα σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μας, δεν θα μας εμποδίσει να αποκαταστήσουμε το μεγαλείο της πολιτείας», υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος.

ISSO REDE GLOBO, TRANSMITEM A MERDA DO SHOW DE MADONNA ENQUANTO O RIO GRANDE DO SUL IMPLORA POR VISIBILIDADE E AJUDA! 👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/JRR5LKxnW3

Η πολιτεία είναι «εμπόλεμη ζώνη», «πρόκειται για σενάριο πολέμου και θα χρειαστούμε μεταπολεμικά μέτρα», πλειοδότησε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της πολιτείας Εντουάρντου Λάιτε, καλώντας να καταρτιστεί «σχέδιο Μάρσαλ».

Momento emocionante onde o mutirão de Sombrio carrega um dos caminhões que vai segui para levar as doações para o Rio Grande do Sul. 🥰🥰🥰🥰 pic.twitter.com/DWNgBocxaq

Πάνω από 3.000 στρατιωτικοί, πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων, καθώς και εθελοντές, με βάρκες, τζετ σκι, ακόμα και κολυμπώντας, συνεχίζουν την κούρσα με τον χρόνο για σώσουν επιζήσαντες.

O povo do Rio Grande do Sul jamais vai esquecer isso! Muito obrigado! pic.twitter.com/H4VTbHZScp

Isso aqui… Me pegou🥹

Στην πολιτειακή πρωτεύουσα Πόρτο Αλέγκρε, ο Φαμπιάνου Σαλντάνια δήλωσε πως ο ίδιος και τρεις φίλοι, χρησιμοποιώντας τζετ σκι, έσωσαν 50 ανθρώπους το Σαββατοκύριακο. «Το μόνο πράγμα που ακούγαμε όταν πηγαίναμε σε κάθε δρόμο ήταν ‘βοήθεια, βοήθεια!’», αφηγήθηκε.

Ο αριθμός των αγνοούμενων αυξήθηκε από τους 70 προχθές στους 105 χθες, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, η οποία πρόσθεσε πως διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθεί αν άλλοι τέσσερις θάνατοι σχετίζονταν με το κύμα κακοκαιρίας.

Imagens inacreditáveis capturadas de dentro de uma aeronave revelam a extensão da devastação em Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/EpGGibhtCB

Σχεδόν τα δυο τρίτα των σχεδόν 500 πόλεων της πολιτείας, που γειτονεύει με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή, έχουν υποστεί πλήγματα από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις και ορισμένες κοινότητες έχουν πλημμυρίσει τελείως. Τμήματα του οδικού δικτύου και γέφυρες καταστράφηκαν, ενώ κατέρρευσε εν μέρει μικρό υδροηλεκτρικό φράγμα στην πολιτεία.

Exército Brasileiro passou a receber ajuda de fazendeiros, policiais e cidadãos do Rio Grande do Sul. É preciso agradecer o esforço dos bravos homens e mulheres gaúchos que, além de terem salvados dezenas de milhares de pessoas, também estão salvando os militares do Exército. pic.twitter.com/laPl86lI5l

