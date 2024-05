Δεκάδες άμαχοι «κάηκαν ζωντανοί» - Το Ισραήλ βομβάρδισε «ασφαλή» καταυλισμό με τέντες (Σκληρές εικόνες)

Τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σ’ έναν καταυλισμό εκτοπισμένων, στην περιοχή της Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το βράδυ χθες Κυριακή η κυβέρνηση της Χαμάς (φωτογραφία, επάνω, από το wafa.ps).

Οι βομβαρδισμοί «προκάλεσαν τον θάνατο 30 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες τραυματίες», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

PEOPLE ARE BEING BURNT ALIVE IN THE «SAFE ZONE» IN RAFAH !! WHAT ARE WE EVEN SUPPOSED TO SAY OR DO! ALL THOSE IN POWER ARENT DOING ANYTHING WHAT ARE WE SUPPOSED TO DO pic.twitter.com/Dtxol9HD4C

Η υπηρεσία Πολιτικής Αμυνας της Γάζας επιβεβαίωσε τα ισραηλινά πλήγματα σ’ αυτήν την περιοχή όπου, σύμφωνα με την υπηρεσία, διαμένουν περίπου 100.000 άνθρωποι, εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, λόγω του πολέμου του Ισραήλ. Σύμφωνα με την υπηρεσία, 50 είναι οι νεκροί και οι τραυματίες.

🚨Breaking News: Over 40 people have been killed in less than 5 minutes in a disastrous bombing of an UNRWA warehouse in Gaza. It’s a massacre in the middle of the night. RAFAH IS ON FIRE. pic.twitter.com/DENvMlXgDp

Ο απολογισμός των νεκρών στον καταυλισμό Ταλ Αλ-Σουλτάν είναι ακόμη απροσδιόριστος, ανέφερε ένας άλλος γιατρός, προσθέτοντας ότι δεκάδες τραυματίστηκαν από τη φωτιά που ακολούθησε μετά τους βομβαρδισμούς, την οποία οι κάτοικοι προσπαθούν ακόμη να κατασβήσουν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 40 πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν, με τουλάχιστον οκτώ πυραύλους, τις σκηνές ανθρώπων σε στρατόπεδο εκτοπισμένων που στήθηκε πρόσφατα κοντά στις αποθήκες της Υπηρεσίας Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), βορειοδυτικά της Ράφα, μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Η Εταιρεία της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS) ενημέρωσε ότι τα πληρώματά της μετέφεραν μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών μετά τους βομβαρδισμούς.

🚨🇮🇱 ISRAEL IS BURNING PEOPLE TO DEATH RIGHT NOW IN RAFAH!

Η PRCS καθώς εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού επισήμαναν ότι τα νοσοκομεία δεν είναι σε θέση να χειριστούν αυτόν τον μεγάλο αριθμό θυμάτων ως αποτέλεσμα της καταστροφής του συστήματος υγείας στη Γάζα από το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι ορισμένα από τα θύματα μεταφέρθηκαν σε αυτοσχέδια ιατρικά κέντρα.

Η PRCS επιβεβαίωσε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στις σκηνές, κυρίως παιδιά και γυναίκες, κάηκαν ζωντανοί.

Η στοχευμένη περιοχή, η οποία είναι κατάμεστη από χιλιάδες εκτοπισμένους, είχε προηγουμένως κηρυχτεί από τον ισραηλινό στρατό ως ασφαλής ζώνη, σύμφωνα με το Wafa.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα ότι εξαπέλυσε βομβαρδισμό με «πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον «κτιριακού συγκροτήματος της Χαμάς στη Ράφα» όπου κατ’ αυτόν «επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, προσθέτοντας ότι είναι «ενήμερος» για το ότι «έπαθαν κακό άμαχοι» στην περιοχή και ότι το συμβάν τελεί «υπό εξέταση», μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Αεροσκάφος έπληξε κτιριακό συγκρότημα της Χαμάς στη Ράφα μέσα στο οποίο επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ μέσω X.

«Η επιδρομή έγινε εναντίον θεμιτών στόχων δυνάμει του διεθνούς δικαίου, με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας, στη βάση ακριβών πληροφοριών για τη χρήση της περιοχής από τη Χαμάς».

BREAKING: RAFAH IS BEING BOMBED DESPITE ICJ RULING

Ο ισραηλινός στρατός «είναι ενήμερος για αναφορές που υποδεικνύουν ότι εξαιτίας του πλήγματος και της πυρκαγιάς που προκλήθηκε άμαχοι στην περιοχή έπαθαν κακό». Το «συμβάν τελεί υπό εξέταση», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

An IDF aircraft struck a Hamas compound in Rafah in which significant Hamas terrorists were operating a short while ago.

The strike was carried out against legitimate targets under international law, through the use of precise munitions and on the basis of precise intelligence… pic.twitter.com/DQR2TyGwg2

