Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Ράφα μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου – Πλήγματα και στην Κεντρική Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει σήμερα, Σάββατο τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της Ράφα, την επομένη της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου που του δίνει εντολή να σταματήσει τις επιχειρήσεις του εκεί, με φόντο τις προσπάθειες στο Παρίσι για επίτευξη κατάπαυσης πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Το Διεθνές Δικαστήριο, η ανώτατη δικαστική αρχή του ΟΗΕ, έδωσε επίσης εντολή στο Ισραήλ να διατηρήσει ανοικτό το πέρασμα της Ράφα, που είναι απαραίτητο για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά είναι κλειστό μετά την έναρξη της χερσαίας επιχείρησής του στις αρχές Μαΐου.

BREAKING| Israeli tanks and drones open fire heavily at eastern and southern Rafah. pic.twitter.com/QfPS9HzPj4

— Quds News Network (@QudsNen) May 25, 2024