Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου - Νέα ανταλλαγή πυρών στον Λίβανο

Μία ημέρα μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στη Χάγη, το οποίο διέταξε το Ισραήλ να τερματίσει την επίθεσή του στη Ράφα και οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική επιχείρηση, οι δυνάμεις του Τελ Αβίβ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε όλο το μήκος της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα μαίνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ καθώς συνεχίστηκαν για ακόμα μία ημέρα οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο στα βόρεια της χώρας και η απάντηση από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας (IDF).

Ακόμα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε τη θέση του προέδρου Τζο Μπάιντεν για «μια μεγάλη επιχείρηση στη Ράφα» σε συνομιλία που είχε με τον Ισραηλινό υπουργό Μπένι Γκαντς την Παρασκευή.

Παλαιστίνιοι μαχητές στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στο βόρειο τμήμα της Γάζας έχουν δημιουργήσει «ενώσεις μάχης» που τους επιτρέπουν να κινούνται γρήγορα και με ασφάλεια μέσα σε κτίρια αντί στους δρόμους όπου θα ήταν εκτεθειμένοι σε ισραηλινές επιθέσεις, αναφέρουν παρατηρητές πολέμου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις που μάχονται στην Τζαμπάλια από τις 11 Μαΐου έχουν περιγράψει τους Παλαιστίνιους μαχητές στην περιοχή του καταυλισμού ως «πιο τολμηρούς» από ό,τι σε άλλα μέρη της Γάζας και τις μάχες ως τις «πιο βίαιες» του πολέμου μέχρι στιγμής, αναφέρει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP).

Τα αμερικανικά think tank ανέφεραν ότι η μάχη που διήρκεσε δύο εβδομάδες για τον έλεγχο της Τζαμπάλια αποδεικνύει ότι η Χαμάς «διεξάγει μια σκόπιμη άμυνα της περιοχής» και ο «ασυνήθιστα υψηλός ρυθμός επιθέσεών της» κατά των ισραηλινών δυνάμεων αποδεικνύει ότι η Χαμάς μπορεί να παραμείνει «αποτελεσματική στη μάχη», παρά την απώλεια του διοικητή του τάγματος της Τζαμπάλια τον Οκτώβριο.

«Η Χαμάς έχει οργανώσει τη στρατιωτική της πτέρυγα όπως ένας συμβατικός στρατός και έχει αναπτύξει μια πληθώρα έμπειρων στρατιωτικών διοικητών για να τη διοικήσει», δήλωσε το ISW/CTP

«Η Χαμάς χρησιμοποιεί αυτή τη συμβατική στρατιωτική δομή για να συνεχίσει να πολεμά, παρά την έντονη ισραηλινή στρατιωτική πίεση», προσθέτουν.

