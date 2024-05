Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα είναι μια «πραγματική γενοκτονία», καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ισπανίας επιδεινώνονται μετά την απόφαση της Μαδρίτης να αναγνωρίσει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις εις βάρος του κατηγορίες από τη Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, τονίζοντας ότι διεξάγει πόλεμο κατά της Χαμάς που επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Η δήλωση της Ρόμπλες σε σημερινή συνέντευξή της στην κρατική τηλεόραση TVE έρχεται λίγες μέρες μετά από μια παρόμοια δήλωση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιολάντα Ντίαθ, την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίσε επίσης γενοκτονία τον πόλεμο στη Γάζα.

«Δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, που είναι μια πραγματική γενοκτονία», δήλωσε η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας στη συνέντευξη της, κατά την οποία συζήτησε επίσης τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και συγκρούσεις στην Αφρική.

Spanish Defense Minister Margarita Robles has remarked that the war on Gaza is “a real genocide” that cannot be ignored.

“This is not against anyone, this is not against the Israeli state, this is not against the Israelis, who are people we respect,” she told TVE state… pic.twitter.com/JbtkTaFCmt

— Quds News Network (@QudsNen) May 25, 2024