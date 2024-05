Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα, Σάββατο (25/5) καθώς εξερράγη το αυτοκίνητο του στην πρωτεύουσα της Συρίας Δαμασκό, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για την ταυτότητα του θύματος.

Επικαλούμενο αξιωματικό της αστυνομίας, το ειδησεογραφικό πρακτορείο έκανε λόγο έναν πρόσωπο που έγινε «μάρτυρας» καθώς εξερράγη «εκρηκτικός μηχανισμός στο αυτοκίνητό του στη συνοικία Μαζέχ», χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα, η έκρηξη προκάλεσε πανικό στην περιοχή ενώ τρία άλλα οχήματα έπιασαν φωτιά.

An IED planted under a parked car exploded in Mazzeh district in Damascus city pic.twitter.com/IhZMxhbAWW

Η έκρηξη σημειώνεται εν μέσω κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων, με φόντο τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το περιστατικό συνέβη σε συνοικία όπου βρίσκεται η πρεσβεία του Ιράν και το προξενείο του που καταστράφηκε την 1η Απριλίου σε επίθεση που αποδόθηκε στο Ισραήλ.

A source in the Damascus Police Command: A person was killed as a result of an explosive device exploding in his car in the Mezzeh area near Talat al-Iskan. pic.twitter.com/KJ2sRWkY06

— Report Syrian (@reportsyrian) May 25, 2024