Μοχαμάντ Ρεζά Ζαχεντί: Η δολοφονία του Ιρανού ταξίαρχου και ο κίνδυνος γενικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

«Το διεστραμμένο σιωνιστικό καθεστώς θα τιμωρηθεί… Θα το κάνουμε να μετανιώσει για αυτό το έγκλημα και για άλλα», προειδοποίησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την επομένη της φονικής ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Δαμασκό, τη Δευτέρα 1η Απριλίου.

Από το πυραυλικό πλήγμα -που το Ισραήλ δεν έχει παραδεχτεί επίσημα, κατά την προσφιλή τακτική του – ισοπεδώθηκε το προξενικό γραφείο της ιρανικής πρεσβείας του Ιράν στη συριακή πρωτεύουσα και η κατοικία του Ιρανού πρέσβη.

Ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, σκοτώθηκαν ωστόσο ηγετικά στελέχη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ήτοι της ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η επίθεση παραβίασε «όλους τους διπλωματικούς κανόνες και τις διεθνείς συνθήκες», υπογράμμισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

Το πλήγμα έγινε ενώ ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς συμπληρώνει έξι μήνες, υπό τη διεθνή κατακραυγή για τη σφαγή αμάχων και την εφιαλτική ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Εν μέσω έκρηξης οργής στο εσωτερικό του ίδιου του Ισραήλ για τους κυβερνητικούς χειρισμούς -συμπεριλαμβανομένου του θέματος των ομήρων- καθώς και εντεινόμενης απομόνωσης της κυβέρνησης Νετανιάχου ακόμη και από δυτικούς συμμάχους.

Ήταν δε η πιο πρόσφατη σε μια σειρά -αυξανόμενων τον τελευταίο καιρό- ισραηλινών επιθέσεων με στόχο στελέχη του «Άξονα της Αντίστασης».

Του άτυπου δικτύου πολιτοφυλακών και οργανώσεων, που υποστηρίζονται από το Ιράν και επί της ουσίας δρουν εν είδει περιφερειακών «πληρεξούσιων» της Τεχεράνης.

Όμως η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό ήταν μακράν η πιο επικίνδυνη για αναβίωση του κινδύνου γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Όχι μόνο επειδή έπληξε παράρτημα της ιρανικής πρεσβείας -κοντολογίς έδαφος του διαπιστεύοντος κράτους- αλλά επίσης επειδή καταγγέλλεται ως στοχευμένη δολοφονία του πλέον υψηλόβαθμου Ιρανού στρατιωτικού μέσα στην τελευταία τετραετία.

Και δη, σε αυτή τη συγκυρία…

Senior commander of IRGC’s Quds Force, Brigadier General Mohammad Reza Zahedi, and his deputy have been martyred in Israeli missile attack on Iran’s consulate in Damascus pic.twitter.com/rgvCmz1SXA

— Press TV 🔻 (@PressTV) April 1, 2024