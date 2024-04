Η Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση ισχυρίζεται πως το χτύπημα στη Δαμασκό έγινε από το Ισραήλ

Το Ισραηλινό κανάλι Kan κυκλοφόρησε δημοσίευμα με το οποίο αναφέρει πως την ευθύνη για την επίθεση την έχει το Ισραήλ. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσημα ότι εξοντώθηκαν 7 αξιωματικοί και διοικητές της οργάνωσης. Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Συρία δήλωσε πως «Το Ισραήλ πέρασε τις κόκκινες γραμμές».

Τέσσερις Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι το Ισραήλ ευθύνεται για την επίθεση στη Δαμασκό της Συρίας, κατά την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοτώθηκε ο υψηλόβαθμος Ιρανός Μοχάμαντ Ρεζά Ζαχέντι – αυτό δημοσιεύθηκε σήμερα το βράδυ (Δευτέρα) στην εφημερίδα «New York Times».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πηγές δεν επιβεβαίωσαν ότι ο Zahedi σκοτώθηκε στην επίθεση. Αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε στην εφημερίδα ότι η επίθεση είχε στόχο μια μυστική συνάντηση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών και Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Τζιχάντ και συζητούσαν για τον πόλεμο στη Γάζα.

⚡️From inside the Iranian embassy in Damascus

Σύμφωνα με την πηγή, μεταξύ των Ιρανών εκπροσώπων ήταν ανώτεροι διοικητές της Δύναμης Κουντς και ηγέτες της Ισλαμικής Τζιχάντ. Το αραβικό κανάλι Sky News μετέδωσε από Αμερικανό αξιωματούχο ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίθεση αμέσως μόλις αυτή πραγματοποιήθηκε.

Εν τω μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσημα ότι επτά αξιωματικοί και διοικητές της οργάνωσης σκοτώθηκαν στην επίθεση, την οποία ισχυρίζονται ότι πραγματοποίησε το Ισραήλ. Την επίθεση φέρονται να πραγματοποίησαν F-35 με 6 πυραύλους, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ιρανικής πρεσβείας της Δαμασκού.

Εκτός από τον Zahedi, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, οι Muhammad Haji Rahimi, Hossein Amanallahi, (Sayed) Mehdi Jalalati, Mohsen Sadakat, Ali Akka Babaei και (Sayed) Ali Salehi σκοτώθηκαν επίσης στην επίθεση. Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Συρία δήλωσε σήμερα ότι «το Ισραήλ πέρασε τις κόκκινες γραμμές».

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν σε συνομιλία τους με την αμερικανική εφημερίδα ότι το κτίριο όπου έγινε η συνάντηση δεν είναι γραφείο ή διπλωματικός χώρος αλλά το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στη Δαμασκό. Η εφημερίδα δήλωσε ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει τον ισχυρισμό αυτό.

Israel has struck the Iranain Embassy in Damascus, allegedly killing several people.

A country massacring tens of thousands of children, starving hundreds of thousands, and obliterating an entire society is now vaporising embassies.

The actions of a Rogue State.

