Για 178η ημέρα μαίνεται το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας. Οι επιθέσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) συνεχίζονται χωρίς έλεος, με χιλιάδες Παλαιστίνιους να έχουν βρει καταφύγιο στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Σήμερα (1/4) Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να συζητήσουν εναλλακτικές λύσεις στη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Ράφα.

Οι βομβαρδισμοί στα νοσοκομεία είναι σφοδροί. Ειδικότερα, στο Αλ Σίφα και το Αλ Ακσά πολλοί είναι οι νεκροί και οι τραυματίες, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται «καταστροφική».

Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί βγαίνουν στους δρόμους του Τελ Αβίβ ενάντια στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και απαιτώντας να υπάρξει άμεση συμφωνία για τους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς.

Σειρήνες ήχησαν νωρίτερα στην νοτιότερη ισραηλινή πόλη Εϊλάτ «μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου εναέριου στόχου που πέρασε από τα ανατολικά προς το ισραηλινό έδαφος», ανακοίνωσε ο στρατός στο Χ.

Ο στόχος έπεσε στην περιοχή του Κόλπου του Εϊλάτ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν «ελαφρές» ζημιές σε ένα κτίριο.

Sirens sounded in Eilat following the identification of a suspicious aerial target that crossed from the east toward Israeli territory.

The target fell in the area of the Gulf of Eilat. No injuries were reported and there was light damage caused to a building. pic.twitter.com/WMVES9MfLZ

— Israel Defense Forces (@IDF) April 1, 2024