Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα (1/4) ότι συνέλαβε στο νότιο Ισραήλ την Σαμπάχ Άμπντελ Σαλάμ Χανίγια, αδελφή του επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στο πλαίσιο έρευνας για «τρομοκρατία» που διεξήγαγε από κοινού με την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ.

Η 57χρονη Σαμπάχ Άμπντελ Σαλάμ Χανίγια, η οποία έχει ισραηλινή υπηκοότητα, είναι «ύποπτη ότι έχει επαφές με στελέχη της Χαμάς και ότι ταυτίζεται με την οργάνωση, ενώ παράλληλα υποκινεί και υποστηρίζει τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών στο Ισραήλ», δήλωσε εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας στο AFP.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι της στο Τελ Σίβα, η αστυνομία βρήκε κυρίως έγγραφα, τηλεφωνικούς αριθμούς και «αποδείξεις (που δείχνουν) ότι συνδέεται με την ανάθεση σοβαρών αδικημάτων κατά της ασφάλειας του κράτους του Ισραήλ», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Initial report: The 57-year-old sister of Hamas leader Ismail Haniyeh was arrested on suspicion of contact with terrorists and support of terrorist acts.

Police say the woman was detained during a joint raid with the Shin Bet. She lived in the southern city of Tel Sheva.

– N12

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) April 1, 2024