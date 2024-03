Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα λέει ότι πάνω από 400 άνθρωποι – ασθενείς, εκτοπισμένοι και ιατρικό προσωπικό – έχουν σκοτωθεί κατά τη 13ήμερη επίθεση στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα.

Το αιγυπτιακό Al Qahera News σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός ξεκίνησαν ξανά στο Κάιρο την Κυριακή.

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ ενάντια στην κυβέρνηση Νετανιάχου και απαιτώντας να υπάρξει άμεση συμφωνία για τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ έχει στα χέρια της γνωμοδότηση νομικών συμβούλων της που τονίζει ότι το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στη στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας αλλά αρνείται να το επιβεβαιώσει δημόσια, ηχογραφήθηκε να λέει κορυφαίο στέλεχος των Συντηρητικών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δηλώνουν ότι, μετά από αξιολόγηση, ορισμένες τοποθεσίες στην περιοχή γύρω από τα σύνορα με τη Γάζα δεν θα χαρακτηρίζονται πλέον ως μέρος της κλειστής στρατιωτικής ζώνης.

Τμήματα του δάσους του Ρέ’ιμ θα ανοίξουν, εκτός από ορισμένες γεωργικές περιοχές στο κιμπούτς Γιαντ Μοντερχάι και στο κιμπούτς Μεφαλσίμ.

Το δάσος ήταν ο τόπος που φιλοξενήθηκε το φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου, όπου πάνω από 360 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από την επίθεση της Χαμάς και την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων που ακολούθησε.

Επίθεση με μαχαίρι έγινε στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων της Μπεερσεβά, με την ισραηλινή αστυνομία να κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση».

Το θύμα, ηλικίας 20 ετών, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σορόκα σε καλή κατάσταση, αναφέρει η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, Magen David Adom.

«Ο τρομοκράτης που πραγματοποίησε την επίθεση με μαχαίρι εξουδετερώθηκε επί τόπου», αναφέρει η αστυνομία.

Η κατάσταση της υγείας του δράστη δεν είναι γνωστή, αν και πλάνα φαίνεται να τον δείχνουν να κείτεται στο έδαφος αφού πυροβολήθηκε.

Το παλαιότερο πολιτικό κόμμα της Μαλαισίας ανακοίνωσε δωρεά ύψους ενός εκατομμυρίου ρινγκίτ (211.694 δολάρια) για βοήθεια στους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Η Ενωμένη Μαλαισιανή Εθνική Οργάνωση (UNMO), η οποία συμμετέχει στην κυβέρνηση ενότητας του πρωθυπουργού Ανουάρ Ιμπραχίμ, δήλωσε ότι η δωρεά θα διοχετευθεί μέσω του μη κερδοσκοπικού Μαλαισιανού Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Ισλαμικής Οργάνωσης.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Άχμαντ Ζαχίντ Χαμίντι εξέφρασε την ελπίδα ότι η δωρεά θα αποτελέσει βοήθεια για τους Παλαιστίνιους καθώς τηρούν το Ραμαζάνι.

«Επί του παρόντος, μπορούμε να δούμε στα ΜΜΕ, ότι οι αδελφοί και οι αδελφές μας στην Παλαιστίνη περνούν σοβαρά δεινά και δυσκολίες λόγω της βαρβαρότητας του σιωνιστικού στρατού», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook το Σάββατο.

«Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους συνεισφέροντες, ιδίως στα μέλη του UMNO. Είθε ο Αλλάχ να ανταμείψει όσους συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο και προσεύχομαι κάθε δωρεά να ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον παλαιστινιακό λαό», σημείωσε.

Οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα στο Κάιρο, σύμφωνα με το φιλοκυβερνητικό αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al Qahera News, που πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας.

«Πηγή στις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας επιβεβαίωσε στο Al Qahera News την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για μια εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα», μετέδωσε το κανάλι.

Το Al Qahera News επέμεινε εξάλλου «στις κοινές προσπάθειες του Κατάρ και της Αιγύπτου», μεσολαβητών στη σύγκρουση αυτή, «για να διαφυλάξουν τις προόδους» που επιτεύχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους διαπραγματεύσεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό χθες, Παρασκευή, ότι έδωσε το πράσινο φως για νέες συνομιλίες για μια εκεχειρία στη Γάζα, παλαιστινιακό έδαφος που πολιορκείται και βομβαρδίζεται εδώ και σχεδόν έξι μήνες και ο πληθυσμός του απειλείται με «επικείμενο λιμό», σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον διευθυντή της Μοσάντ (ισραηλινές υπηρεσίες εξωτερικών πληροφοριών) και τον διευθυντή της Σιν Μπετ (υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών) και ενέκρινε ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων μέσα στις προσεχείς ημέρες στην Ντόχα και στο Κάιρο», είχε διευκρινίσει με ανακοίνωσή του το γραφείο του.

Χθες, Σάββατο, το βράδυ, εκατοντάδες διαδηλωτές ζήτησαν από την κυβέρνηση να βρει μια λύση για να επιτύχει την απελευθέρωση των ανθρώπων που συνελήφθησαν όμηροι κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρά τις προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συνομιλίες για μια εκεχειρία προχωρούν με βήμα σημειωτόν και το Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα επιρρίπτουν το ένα στο άλλο την ευθύνη γι’ αυτό το αδιέξοδο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιδρομών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, καθώς συνέλαβαν τέσσερις Παλαιστίνιους στη γειτονιά Αλ Τουρ, ανατολικά της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ.

Εκτός από την Αλ Τουρ, το πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανέφερε ισραηλινές επιδρομές που οδήγησαν σε μάχες στον καταυλισμό Αλ Αρούμπ και στην πόλη Σα’ΐρ, βόρεια της Χεβρώνας, στο χωριό Μαράχ Ραμπάχ, νότια της Βηθλεέμ, και στο χωριό Αλ Τζαλάμα, βόρεια της Τζενίν.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ανέφερε ότι άνθρωποι υπέφεραν από ασφυξία λόγω των δακρυγόνων σε Αλ Αρούμπ, Αλ Τζαλάμα και Μαράχ Ραμπάτ.

Σε άλλη ανταπόκρισή του το WAFA αναφέρει ότι Ισραηλινοί στρατιώτες συνοδευόμενοι από μπουλντόζα εισέβαλαν τα ξημερώματα στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα, ανατολικά της πόλης Ναμπλούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή κατεδαφίστηκαν σπίτια σε κεντρικό δρόμο.

Το πρακτορείο κάνει λόγο για «εκτεταμένους πυροβολισμούς» και την ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών σε στέγες κατά τη διάρκεια της επιδρομής.

«Θα πρέπει να είναι όπως το Ναγκασάκι και η Χιροσίμα. Να τελειώνουμε γρήγορα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Μίσιγκαν, Τιμ Γουόλμπεργκ για τη Γάζα σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο X (πρώην Twitter), αναφερόμενος στις ιαπωνικές πόλεις στις οποίες οι ΗΠΑ έριξαν ατομικές βόμβες στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Δείτε το βίντεο:

Wow. Michigan Republican Representative Tim Walberg, on Gaza:

“We shouldn’t be spending a dime on humanitarian aid. It should be like Nagasaki and Hiroshima. Get it over quick.”pic.twitter.com/Qt4xzwmV2B

— Prem Thakker (@prem_thakker) March 30, 2024