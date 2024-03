Επίθεση με μαχαίρι στο Ισραήλ – Τρεις σοβαρά τραυματίες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι χθες Κυριακή κοντά στην Ασντότ, στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

«Διαπράχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Friendly της Γκαν Γιαβνέ», δήλωσε χθες βράδυ ο Ζακί Χέλερ, εκπρόσωπος του Μαγέν Δαυίδ Αδόμ («Ερυθρά Ασπίδα του Δαυίδ», ή «Ερυθρό Αστέρι του Δαυίδ», υπηρεσία ανάλογη του Ερυθρού Σταυρού).

«Νοσοκόμοι προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν σοβαρά», οι οποίοι κατόπιν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «τρομοκράτης», χρησιμοποιώντας «δυο μαχαίρια», επιτέθηκε και «μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους» προτού «εξουδετερωθεί» από δημοτικούς αστυνομικούς.

Footage of the heroic stabbing operation in «Gan Yavne» near occupied Asdod, which resulted in the three critical injuries among settlers and was carried out by the martyr Moemen Al-Masalmeh from Dura, Al-Khalil. pic.twitter.com/52xxgIK7Nu

Εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για ύποπτο «19 ετών» με καταγωγή «από τη Χεβρώνα», στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, χωρίς να επιβεβαιώσει αν σκοτώθηκε.

Η αστυνομία κάνει λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τους Times of Israel αναφέρουν ότι ο ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι εργαζόταν παράνομα σε ένα κατάστημα στο εμπορικό κέντρο Friendly.

From our ‘partners for peace’!

3 people seriously injured in Palestinian stabbing terror attack in Gan Yavne this evening. One of the injured was a teenage boy.

The Palestinian terrorist, who was thankfully eliminated, was from Hebron and worked at a store at the mall. pic.twitter.com/HWv8Jha8LR

— Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) March 31, 2024