Η πρόεδρος του πανεπιστημίου Κολούμπια δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, που άρχισαν να κατασκηνώνουν στην πανεπιστημιούπολη πριν από δύο εβδομάδες, δεν καρποφόρησαν και τους κάλεσε να διαλυθούν οικειοθελώς, χωρίς να πει τι θα συμβεί στην περίπτωση που δεν το κάνουν.

«Πιέζουμε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται στον καταυλισμό να διαλυθούν εκουσίως. Εξετάζουμε εναλλακτικές εσωτερικά για να μπει ένα τέλος όσο το δυνατόν συντομότερα σε αυτήν την κρίση», έγραψε σε μία μακροσκελή ανακοίνωση η πρόεδρος του Κολούμπια, Νεμάτ Μινούς Σαφίκ.

Η Σαφίκ, η διοίκηση της οποίας επικρίθηκε από μία εποπτική επιτροπή του πανεπιστημίου την Παρασκευή για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις κινητοποιήσεις, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι οι διοργανωτές και οι επικεφαλής του ακαδημαϊκού ιδρύματος δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μία συμφωνία, η οποία θα ήρε το αδιέξοδο για τον καταυλισμό, ο οποίος, σύμφωνα με το προεδρείο, παραβιάζει τους κανονισμούς του πανεπιστημίου.

Columbia University has given students a 2pm deadline to leave the encampment and commit to all university policies or face suspension and ineligibility to finish the semester in good standing. pic.twitter.com/03YhzTEXMO

