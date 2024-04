Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε εχθές Παρασκευή (26/4) ότι απαγόρευσε την είσοδο στην πανεπιστημιούπολη σε έναν φοιτητή, μετά από ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα την Πέμπτη (25/4) και ακούγεται να λέει ότι οι σιωνιστές «δεν αξίζουν να ζουν».

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο φοιτητής Khymani James, «απαγορεύτηκε από την πανεπιστημιούπολη». Το πανεπιστήμιο δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες που περιβάλλουν την απαγόρευση ή δεν προσέφερε πληροφορίες σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία.

Σε μια δήλωση το βράδυ της Παρασκευής σχετικά με τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες, υπεύθυνοι του πανεπιστημίου ανέφεραν ότι ένα άτομο του οποίου τα «χυδαία βίντεο» είχαν εμφανιστεί πρόσφατα έχει αποκλειστεί.

«Συνθήματα, πλακάτ, χλευασμοί και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους δικούς μας φοιτητές που κοροϊδεύουν και απειλούν να «σκοτώσουν» Εβραίους είναι εντελώς απαράδεκτα και οι φοιτητές του Κολούμπια που εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά θα λογοδοτήσουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο James πρωτοετής φοιτητής και μέλος της ομάδας Columbia University Apartheid Divest, ή CUAD, και αυτοπροσδιοριζόμενος ως εκπρόσωπος της φοιτητικής κατασκήνωσης στο Κολούμπια, φαίνεται να κάνει τα σχόλια σε απόσπασμα του βίντεο που επαληθεύτηκε από το NBC News.

«Οι Σιωνιστές, δεν αξίζουν να ζουν άνετα, πόσο μάλλον, οι Σιωνιστές δεν αξίζουν να ζουν», είπε ο James στο βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με τον ίδιο τρόπο που αποδεχόμαστε με μεγάλη άνεση ότι οι ναζί δεν αξίζουν να ζουν, οι φασίστες δεν αξίζουν να ζουν, οι ρατσιστές δεν αξίζουν να ζουν, οι σιωνιστές δεν πρέπει να ζουν σε αυτόν τον κόσμο», συνεχίζει να λέει ο James.

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

