Πάνω από 40 φοιτητές συνελήφθησαν τη Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της σχολής. Οι φοιτητές πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ζητώντας να σταματήσει η χρηματοδότηση του πανεπιστημίου σε εταιρείες όπλων εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Έχοντας στήσει σκηνές σε χώρο του πανεπιστημίου («κατασκήνωση αλληλεγγύης για τη Γάζα») οι φοιτητές του Γέιλ απάντησαν στην καταστολή των κινητοποιήσεων στο Κολούμπια, όπου οι αστυνομικοί πριν λίγες ημέρες συνέλαβαν 100 φοιτητές που είχαν προχωρήσει σε κατάληψη στήνοντας επίσης σκηνές στο κάμπους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γέιλ οι 47 φοιτητές που συνελήφθησαν θα παραπεμφθούν για πειθαρχικά μέτρα, ενδεχομένως και σε διαγραφή από το πανεπιστήμιο.

LAST NIGHT — A massive crowd shut down Yale’s campus as part of the growing movement of students taking action for Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/blIzZIjy0B — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) April 22, 2024

«Το πανεπιστήμιο έλαβε την απόφαση να συλλάβει τα άτομα που δεν εγκατέλειπαν τον χώρο με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία ολόκληρης της κοινότητας του Γέιλ και να επιτρέψει την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις σε όλα τα μέλη της κοινότητάς μας», δήλωσε η ηγεσία του πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Έχουμε τεθεί εν γνώσει μας σε κίνδυνο γιατί δεν μπορούμε πλέον να είμαστε συνένοχοι με το Κολούμπια και τη διοίκησή του διοχετεύοντας τα δίδακτρα μας σε εταιρείες που επωφελούνται από τον θάνατο

Μέχρι τις 10 π.μ. (τοπική ώρα), οι εν λόγω διαδηλωτές είχαν αφεθεί ελεύθεροι και είχαν συγκεντρωθεί εκ νέου μαζί με άλλους στις οδούς College και Grove, όπου η αστυνομία του Νιου Χέιβεν διέκοψε την κυκλοφορία, δήλωσε στην Washington Post ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Κρίστιαν Μπρούκχαρτ. Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, από τους διαδηλωτές φαίνονταν να είναι φοιτητές του πανεπιστημίου.

BREAKING: Students have taken to the streets! Hundreds of students are now blocking the intersection of Grove and College chanting “WHOSE STREETS? OUR STREETS!” and singing. This is in direct protest of their peers at the Yale divestment encampment being arrested minutes ago. pic.twitter.com/Ee7rKu8b91 — Thomas Birmingham (@thomasbirm) April 22, 2024

They kept smiling and kept their heads up ✊ Following the arrest of students protesting at Beinecke Plaza at Yale, students and residents of New Haven took to the streets, shutting down nearby intersections in solidarity with the arrested students and Palestine. pic.twitter.com/QqxMNCFNYo — WearThePeace (@WearThePeaceCo) April 22, 2024

Ξανατήθηκαν οι σκηνές στο Κολούμπια – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Οι δράσεις των φοιτητών με κέντρο το Κολούμπια τις προηγούμενες ημέρες πυροδοτούν ένα νέο κύμα διαμαρτυριών στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ που από την αρχή του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται στο κέντρο του κινήματος αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Οι απειλές για διαγραφές φοιτητών και οι συλλήψεις δεν φαίνεται να σταματούν το κύμα διαμαρτυριών, καθώς παρά την καταστολή οι σκηνές στήθηκαν ξανά στο Κολούμπια με το πανεπιστήμιο να ακυρώνει τα διά ζώσης μαθήματα και να προχωρά σε τηλεκπαίδευση, μέχρις ότου αποκατασταθεί η «τάξη και η ηρεμία» στο ίδρυμα.

Οι φοιτητές έκαναν λόγο για μία ακόμα νίκη και ζήτησαν να επεκταθούν οι κινητοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα.

Οι αντιδράσεις στο Κολούμπια έχουν κορυφωθεί την τελευταία εβδομάδα με τις «κατασκηνώσεις αλληλεγγύης στη Γάζα» που ζητούν να μπει τέλος στη συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση του Ισραήλ αλλά και «στη συνεχιζόμενη οικονομική επένδυση του Κολούμπια σε εταιρείες που επωφελούνται από το ισραηλινό απαρτχάιντ, τη γενοκτονία και την κατοχή στην Παλαιστίνη».

Το πανεπιστήμιο αντέδρασε ανακοινώνοντας ότι ανέστειλε τη φοιτητική ιδιότητα των «ταραξιών» και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία να τους συλλάβει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και η κόρη της Ιλχάν Ομάρ βουλεύτριας των Δημοκρατικών .

i’m an organizer with CU Apartheid Divest @ColumbiaSJP, in my 3 years at @BarnardCollege i have never been reprimanded or received any disciplinary warnings i just received notice that i am 1 of 3 students suspended for standing in solidarity with Palestinians facing a genocide. — isra hirsi (@israhirsi) April 18, 2024

Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού και η απάντηση των φοιτητών

Η απόφαση για παρέμβαση της αστυνομίας ελήφθη μετά τις κατηγορίες των Ρεπουμπλικανών εναντίον της διοίκησης του Κολούμπια για “υπόθαλψη αντισημιτισμού”. Η ίδια η πρόεδρος του ιδρύματος, Nemat Minouche Shafik, είπε πως “ορισμένοι φοιτητές χρησιμοποίησαν αντισημιτική γλώσσα”.

Ένας ραβίνος που σχετίζεται με το πανεπιστήμιο, κάλεσε τους Εβραίους φοιτητές να εγκαταλείψουν την πανεπιστημιούπολη λόγω της αύξησης του “ακραίου αντισημιτισμού και της αναρχίας”, κάνοντας λόγο για “ρητορική μίσους” και “προτροπή για βία”.

Ο ίδιος ο Μπάιντεν έκανε λόγο για αντισημιτισμό στις πανεπιστημιουπόλεις σε έναν μακροσκελή πασχαλινό χαιρετισμό που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. Δεν κατονόμασε το Κολούμπια ή το Γέιλ αλλά αναφέρθηκε σε παρενοχλήσεις και εκκλήσεις για βία κατά των Εβραίων τις τελευταίες ημέρες».

Με τα δίδακτρά μας χρηματοδοτείτε τον θάνατο

Οι φοιτητές σε ανακοίνωσή τους απέρριψαν τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού σημειώνοντας πως η καταγγελία τους για το κράτος του Ισραήλ δεν ισοδυναμεί με κατηγορία κατά των Εβραίων, ενώ ανακοίνωσαν ότι παρά τις κυρώσεις θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους γιατί δεν μπορούν να είναι συνένοχοι στη γενοκτονία της Γάζας και τα δίδακτρά τους να χρηματοδοτούν όσους κερδίζουν από τον θάνατο.

«Κακοποιηθήκαμε από τα ΜΜΕ, μας συνέλαβε η αστυνομία, το πανεπιστήμιο μας πέταξε εκτός εστιών. Έχουμε τεθεί εν γνώσει μας σε κίνδυνο γιατί δεν μπορούμε πλέον να είμαστε συνένοχοι με το Κολούμπια και τη διοίκησή του διοχετεύοντας τα δίδακτρα μας σε εταιρείες που επωφελούνται από τον θάνατο.

Μας ενώνει η αγάπη μας για τη Δικαιοσύνη και απαιτούμε να ακουστεί η φωνή μας ενάντια στη μαζική σφαγή Παλαιστινίων στη Γάζα.

Οι εικόνες παιδιών να κλαίνε πάνω από τα πτώματα των σκοτωμένων γονιών τους, οι εικόνες οικογενειών που ζητούν φαγητό, οι εικόνες γιατρών που κάνουν εγχειρήσεις χωρίς αναισθησία, μας τρομοκρατούν καθημερινά.

Απορρίπτουμε σθεναρά κάθε μορφή μίσους ή μισαλλοδοξίας και επαγρυπνούμε ενάντια σε εξωπανεπιστημιακούς που προσπαθούν να διαταράξουν την αλληλεγγύη που σφυρηλατείται εδώ μεταξύ φοιτητών, Παλαιστινίων, Μουσουλμάνων, Αράβων, Εβραίων, Μαύρων και φιλοπαλαιστίνιων συναδέλφων που αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία της χώρας μας”, τονίζεται στην ανακοίνωση των φοιτητών.