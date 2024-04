Η υποστήριξη των Παλαιστινίων στις ΗΠΑ, ένας σκοπός που κάποτε υποστηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις πανεπιστημιουπόλεις και στις κοινότητες με δεσμούς με την περιοχή, έχει μετατραπεί σε καθοριστικό ζήτημα της Δημοκρατικής Αριστεράς, κινητοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ομάδων στο πιο σημαντικό κίνημα διαμαρτυρίας της εποχής Μπάιντεν. Η έρευνα των New York Times με ερωτήσεις σε 30 ακτιβιστές και αντιπάλους τους είναι αποκαλυπτική.

Μέσα από καθημερινές συνεδρίες οργάνωσης στο Zoom και εκστρατείες βάσης στις πολιτείες που δίνουν μάχη, μια εκτεταμένη νέα εκδοχή του φιλοπαλαιστινιακού κινήματος προωθείται πλέον τόσο από μακροχρόνιους – και μερικές φορές σκληροπυρηνικούς – ακτιβιστές όσο και από τους κύριους πυλώνες του Δημοκρατικού συνασπισμού. Με πολλούς Εβραίους αμερικανούς στις τάξεις τους.

Οργανώσεις που συνήθως επικεντρώνονται στο κλίμα, τη στέγαση ή τη μετανάστευση διαμαρτύρονται τακτικά για τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία ακολούθησε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς και έχει σκοτώσει περισσότερους από 33.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι ακτιβιστές των εργαζομένων ζητούν κατάπαυση του πυρός. Οι ηγέτες των μαύρων κληρικών έχουν απευθυνθεί απευθείας στον Λευκό Οίκο. Οι νέοι Αμερικανοί χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία για να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους και να στείλουν εκατομμύρια επιστολές στο Κογκρέσο. Και ένας αναδυόμενος συνασπισμός ομάδων υπεράσπισης συζητά τον τρόπο με τον οποίο θα προωθήσει την υπόθεσή του στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών αυτό το καλοκαίρι.

«Ίσως υπήρχε η ιδέα ότι με την πάροδο του χρόνου, το κίνημα θα έχανε τον ατμό του, ή ότι ήταν απλώς κάτι σαν πανεπιστημιακό ή ότι ήταν κάτι σαν ένα ακροαριστερό είδος κινήματος διαμαρτυρίας», δήλωσε ο Maurice Mitchell, ο εθνικός διευθυντής του Κόμματος Εργαζόμενων Οικογενειών, μιας προοδευτικής ομάδας που συχνά έχει επικεντρωθεί περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα. «Το αντίθετο συμβαίνει καθώς ο ανθρωπιστικός φόρος γίνεται τόσο σαφής».

Today I peacefully protested at the Statue of Liberty with Jewish Voice for Peace joining hundreds of other Jews and our allies calling for a ceasefire. The US government has sent billions of dollars in military aid to decimate Gaza and is sending more. Cont. pic.twitter.com/PcFig60x4C

— Sasha Velour (@sasha_velour) November 6, 2023