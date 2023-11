ΗΠΑ: Κατάληψη στο Άγαλμα της Ελευθερίας από διαδηλωτές και οργανώσεις που ζητούν εκκεχειρία

Εκατοντάδες Εβραίοι ακτιβιστές των ΗΠΑ κατέλαβαν ειρηνικά το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη για να απαιτήσουν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τερματισμό των γενοκτονικών βομβαρδισμών του Ισραήλ κατά των αμάχων στη Γάζα.

Ντυμένοι με μαύρα μπλουζάκια που έφεραν τα συνθήματα «Οι Εβραίοι απαιτούν κατάπαυση του πυρός τώρα», «Όχι στο όνομά μας», οι διαδηλωτές ξεδίπλωσαν πανό που έγραφαν «Όλος ο κόσμος παρακολουθεί» και «Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να είναι ελεύθεροι» στη βάση του εμβληματικού ορόσημου της Νέας Υόρκης.

«Τα περίφημα λόγια της Εβραίας προγόνου μας Έμμα Λάζαρους που είναι χαραγμένα σε αυτό το μνημείο μας υποχρεώνουν να αναλάβουμε δράση για να υποστηρίξουμε τους Παλαιστίνιους της Γάζας που λαχταρούν να αναπνεύσουν ελεύθερα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τζέι Σάπερ της Εβραϊκής Φωνής για την Ειρήνη (JVP), διοργανωτής της συγκέντρωσης.

Η δήλωση παραθέτει το ποίημα του Λάζαρου «Νέος Κολοσσός», το οποίο είναι χαραγμένο στη βάση του αγάλματος ως ωδή στους μετανάστες των ΗΠΑ.

Η Νέα Υόρκη, ένα χωνευτήρι πολιτισμών και σπίτι μεταναστών από όλο τον κόσμο, συγκλονίζεται τον τελευταίο μήνα από μονομαχίες υπέρ του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων διαδηλώσεων.

Η πόλη φιλοξενεί περίπου δύο εκατομμύρια αμερικανούς Εβραίους και εκατοντάδες χιλιάδες αμερικανούς μουσουλμάνους και μέχρι στιγμής έχει αποφευχθεί οποιαδήποτε βία που σχετίζεται με τη σύγκρουση.

Οι αμερικανοί εβραίοι αριστεροί και Δημοκρατικοί έχουν ασκήσει σκληρή κριτική στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί ότι διαπράττει εθνοκάθαρση και γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Καταγγέλλουν επίσης την άνευ όρων στήριξη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν προς το Ισραήλ, χωρίς να κάνει έκκληση για εκκεχειρία, αλλά μονάχα για ανθρωπιστικές παύσεις. Η ανθρωπιστική παύση σημαίνει να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια και μετά από λίγες μέρες να βομβαρδίσουν ξανά τους ίδιους ανθρώπους.

JUST NOW AT THE STATUE OF LIBERTY: 500 Jews and allies took over the island to demand a ceasefire in Gaza. Just like Palestinians, so many of our ancestors yearned to breathe free — and we took over the Statue of Liberty to say never again, for anyone. #CeasefireNOW #LetGazaLive pic.twitter.com/DTHN1ntHsJ

— Jewish Voice for Peace NYC (@jvpliveNY) November 6, 2023