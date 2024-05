Οι αρχές ανέσυραν το πτώμα του τελευταίου θύματος από την κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη, που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων στα τέλη Μαρτίου, όπως ανακοίνωσαν χθες (τοπική ώρα) οι αρχές στην πολιτεία του Μέριλαντ (ανατολικές ακτές των ΗΠΑ).

Το «Dali«, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με μήκος 300 μέτρων, προσέκρουσε στις 26 Μαρτίου σε έναν πυλώνα της γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι της Βαλτιμόρης, προκαλώντας την κατάρρευσή της.

Έξι εργάτες που πραγματοποιούσαν εργασίες επισκευής στο οδόστρωμα της γέφυρας η οποία χτυπήθηκε από το πλοίο θεωρήθηκαν αγνοούμενοι. Δύο άλλοι είχαν διασωθεί.

Το θύμα, το πτώμα που όποιου εντοπίστηκε χθες, ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως ο Χοσέ Μινόρ Λόπεζ, ένας 37χρονος εργάτης από τη Βαλτιμόρη.

«Σήμερα, ανασύρθηκε ο Χοσέ Μινόρ Λόπεζ, έκτο και τελευταίο θύμα που αγνοείτο», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Μ. Σκοτ.

Οι εργασίες για το πλήρες εκ νέου άνοιγμα του καναλιού θα συνεχιστούν «ενώ κλείνουμε το κεφάλαιο αυτής της προσπάθειας (ανάσυρσης)», δήλωσε ο Μ. Σκοτ.

— Brandon M. Scott (@MayorBMScott) May 8, 2024