Oι σκηνές σεξ στο «Bridgerton» θέτουν στο επίκεντρο την γυναίκα

Η Τζούλι Άντριους είπε κάποτε ότι η Σόντα Ράιμς «άλλαξε το τηλεοπτικό τοπίο».

Και, όσο κοινότυπο κι αν ακούγεται, η θρυλική ηθοποιός των ταινιών «H μελωδία της ευτυχίας» και «Μαίρη Πόππινς» εντυπωσιάστηκε από το βάθος των ιστοριών με πρωταγωνιστές χαρακτήρες όλων των εθνικοτήτων, θρησκειών, σεξουαλικών προσανατολισμών και ταυτοτήτων φύλου – που προέκυψαν από τη φαντασία μιας γυναίκας από το Σικάγο.

Το πάθος

Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν μόλις πριν από είκοσι χρόνια, όταν η Άντριους πρωταγωνίστησε στη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «Ημερολόγια της πριγκίπισσας», με το σενάριο να έχει γραφτεί από μια άγνωστη γυναίκα, κάπου στα τριάντα, ονόματι Σόντα Ράιμς.

Η νεαρή αυτή γυναίκα δεν άργησε να φτάσει στην κορυφή. Πλέον είναι γνωστή από άκρη σε άκρη ως η πιο ισχυρή δύναμη της τηλεοπτικής βιομηχανίας: Το Grey’s Anatomy, το Scandal και το How to Get Away with Murder την τοποθέτησαν στο βάθρο του παγκόσμιου βασιλείου του θεάματος.

Με περισσότερα από εβδομήντα επεισόδια το χρόνο να μεταδίδονται υπό την εποπτεία της, έγινε -κατά δική της ομολογία- η «πιο ακριβοπληρωμένη» showrunner στην τηλεόραση. Αλλά, το 2017, επέλεξε να φέρει τα πάνω κάτω.

«Πρέπει ειλικρινά να παραδεχτώ ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ήμουν εξαντλημένη», εξηγεί η Ράιμς σε συνέντευξη της στην εφημερίδα EL PAÍS. Στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της -και ενώ απέρριπτε εξίσου ή και περισσότερο επικερδείς προτάσεις- υπέγραψε συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με το Netflix.

Επιδίωξε να αντισταθμίσει το εξαντλητικό της πρόγραμμα και να αναζωπυρώσει το πάθος της για το επάγγελμα. «Δεν μπορούσα να βρω τον χρόνο ώστε να καταφέρω να αφοσιωθώ στις ιστορίες. Χάρη στο μοντέλο streaming, μπορώ να είμαι πιο δημιουργική», υποστηρίζει η ίδια.

Είναι η Λαίδη Πενέλοπε Φέδερινγκτον, η αγαπημένη του κοινού;

Η αλλαγή δεν άργησε να παράγει καρπούς. Η πρώτη της σειρά για την πλατφόρμα – Bridgerton – έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της εταιρείας μέχρι σήμερα. Ένα έργο εποχής που μόλις κυκλοφόρησε την τρίτη σεζόν του, αναμένεται να συνεχίσει να σπάει ρεκόρ.

Η Τζούλι Άντριους είναι η αφηγήτρια της σειράς. Και είναι ακριβώς το κατά φαντασίαν alter ego της που θα είναι η κύρια φωνή της τελευταίας φουρνιάς επεισοδίων, η οποία είδε το πρώτο μέρος να αρχίζει να προβάλλεται στις 16 Μαΐου, ενώ το δεύτερο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Ιουνίου.

Παράλληλα, η ηθοποιός Νίκολα Κόκλαν ενσαρκώνει άριστα την Λαίδη Πενέλοπε Φέδερινγκτον, μιας από τις αγαπημένες των φανατικών. Η δημοφιλία της πηγάζει από την ικανότητα της να τρομάζει τις ανώτερες τάξεις του Λονδίνου στις αρχές του 1800, με τα υπογεγραμμένα φυλλάδια της με το ψευδώνυμο Lady Whistledown.

«Η Νίκολα είναι όμορφη»

Στην τρίτη σεζόν, η νεαρή γυναίκα θα ξεκινήσει την αναζήτηση συζύγου με τη βοήθεια του παιδικού της φίλου, Κόλιν Μπρίτζερτον (τον υποδύεται ο Λουκ Νιούτον). Θα πρέπει επίσης να αποφασίσει αν η ερωτική του συμβουλή έχει καθαρά φιλικό χαρακτήρα.

Μόλις βρέθηκε στο επίκεντρο του νέου μέρους της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς, η Νίκολα Κόκλαν αναγκάστηκε να βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ζητήσει να σταματήσουν τα αρνητικά σχόλια για το σώμα της.

«Η Νίκολα είναι όμορφη», επιβεβαιώνει η δημιουργός της σειράς. «Είναι φανταστική όπως ακριβώς είναι και μας αρέσει πολύ να έχουμε την ευκαιρία να αποθεώσουμε τόσο την ίδια όσο και τον χαρακτήρα της. Πάντα ξέραμε ότι θα λέγαμε την ιστορία του Κόλιν και της Πενέλοπε».

Θα καταφέρει όμως να ενθαρρύνει τις άλλες γυναίκες να νιώσουν επιτέλους ότι είναι οι πρωταγωνίστριες των δικών τους ιστοριών; «Αισθάνομαι ότι όλες μας είμαστε», απαντά η ίδια. «Υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα όμορφων γυναικών όλων των σωματότυπων που ζουν τη ζωή τους στο έπακρο. Η σκέψη ότι αυτές οι γυναίκες δεν είναι ελκυστικές είναι ένα παράδοξο στερεότυπο, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται ότι είναι».

Η γυναικεία επιθυμία

Η νέα σεζόν, για άλλη μια φορά, διαθέτει μεγάλο αριθμό φλογερών ερωτικών σκηνών, οι οποίες έχουν ήδη γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας μυθοπλαστικής σειράς που – σύμφωνα με την επικεφαλή της – έχει θέσει ως κύριο στόχο της τη διερεύνηση της γυναικείας επιθυμίας.

Σε μια βιομηχανία που έχει δει τις αποκαλυπτικές ερωτικές ή γυμνές στιγμές να μειώνονται αλματωδώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το Bridgerton ξεχωρίζει καθώς συνδυάζει την υποστήριξη του κοινού και την ευγνωμοσύνη των ηθοποιών που συμμετέχουν σε αυτές τις σκηνές.

Όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που την έκαναν να αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα που επικρατεί, η Ράιμς διαβεβαίωσε την EL PAÍS ότι σχεδιάζει κάθε σκηνή σαν να επρόκειτο για αλληλουχία δράσεων. «Πρόκειται για μια δουλειά – μια κυριολεκτική δουλειά – και όχι για κάποια που τα φτιάχνει με έναν τυχαίο τύπο. Θέλουμε όλοι να αισθάνονται ασφαλείς και άνετα. Δεν προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το σώμα κανενός και έχουμε έναν συντονιστή για θέματα προσωπικής επαφής στο πλατό που μας βοηθάει να σχεδιάσουμε τα πάντα» περιγράφει λεπτομερώς.

Αυτή η πεποίθηση τη συνοδεύει από το ξεκίνημά της ως παραγωγός. «Θυμάμαι ότι έλεγα στις ηθοποιούς του Grey’s Anatomy: «Αν θέλετε να γυρίσετε μια σκηνή σεξ με μια στολή, κάντε το. Θα βρούμε μια λύση».

Δεν θα μπορούσε να λείπει η μόδα, σωστά;

Φορέματα τύπου Empire, τιάρες, κορσέδες, γάντια, headdresses με μαργαριτάρια και φτερά… ένα άλλο αποτέλεσμα που είχε η σειρά από την πρεμιέρα της ήταν να φέρει επανάσταση στις ενδυματολογικές επιλογές των θεατών της.

Οι διαδικτυακές αναζητήσεις για ρούχα που σχετίζονται με τις αρχές του 1800 εκτοξεύονται στα ύψη με την πρεμιέρα κάθε νέας σεζόν. Περιοδικά μόδας από όλο τον κόσμο έχουν ενταχθεί στην τάση αυτή, προτείνοντας εμφανίσεις εμπνευσμένες από τη σειρά.

Η Ράιμς, έχει να μας δώσει μια συμβουλή, σε όσους θαυμάζουν το έργο της και την έχουν ως πρότυπο: «Μην προσπαθείτε να μιμηθείτε κανέναν – βρείτε το δικό σας στυλ και να είστε πρωτότυποι. Ποτέ μην μπαίνετε σε ένα δωμάτιο πιστεύοντας ότι δεν σας αξίζει να βρίσκεστε εκεί. Και μην τα παρατάτε: αν θέλετε πραγματικά να γίνετε σεναριογράφος, μην τα παρατάτε ποτέ».

*Mε πληροφορίες από El Pais | Φωτογραφίες: Netflix