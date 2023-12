To Poor Things επαναφέρει τις ερωτικές σκηνές στη μεγάλη οθόνη

Νωρίτερα φέτος μια TikToker δημοσίευσε ένα βίντεο που εξηγούσε πώς «προετοιμάστηκαν» με τον σύζυγό της για τις σκηνές σεξ στο Oppenheimer με τον Cillian Murphy και τη Florence Pugh. Η influencer περιέγραψε πώς ο σύζυγός της έκλεινε τα μάτια του κάθε φορά που υπήρχε γυμνό ή συνουσία στην οθόνη και εκείνη του έλεγε πότε τελείωνε.

Αυτή η αντίδραση είναι ενδεικτική μιας ευρύτερης τάσης: Της αυξανόμενης αντίστασης στην ιδέα του σεξ στον κινηματογράφο. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο ανεκδοτολογικό. Υπάρχουν πραγματικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η γενιά Z αντιστέκεται στο να βλέπει να απεικονίζεται το σεξ. Μια μελέτη από το UCLA αποκάλυψε πρόσφατα ότι το 47,5% των ερωτηθέντων 13 έως 24 ετών δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι το σεξ είναι απαραίτητο σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Καθώς το μυαλό της Bella αναπτύσσεται, αυξάνεται και η λίμπιντό της, η οποία αποκαλύπτεται στον αυνανισμό που την οδηγεί στην περιπέτεια της σεξουαλικής της ανακάλυψης

Επιστροφή στον αισθησιασμό

Φανταστείτε να δει κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους το Poor Things, τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, στην οποία η Emma Stone πρωταγωνιστεί ως Bella Baxter, μια γυναίκα που δημιουργήθηκε εκ νέου από το νεκρό σώμα μιας γυναίκας που αυτοκτόνησε και τον εγκέφαλο του αγέννητου παιδιού της. Καθώς το μυαλό της Bella αναπτύσσεται, αυξάνεται και η λίμπιντό της, η οποία αποκαλύπτεται στον αυνανισμό που την οδηγεί στην περιπέτεια της σεξουαλικής της ανακάλυψης. Η κατανόηση του μυαλού της και του κόσμου γύρω της αντιστοιχεί με τους πειραματισμούς της στην ηδονή.

Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη ταινία που χρησιμοποίησε το σεξ με καίριους τρόπους φέτος. Στην πραγματικότητα, με κορυφαίο το Poor Things, αυτή ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές της πρόσφατης μνήμης για ουσιαστικές σκηνές σεξ που είναι αποκαλυπτικές και σχετικές, καθώς και αισθησιακές. Όλες αυτές οι ταινίες λειτουργούν ως αντίλογος στην αντίληψη ότι μπορείς ή πρέπει να κλείσεις τα μάτια σου όταν δύο άνθρωποι κάνουν σεξ κατά τη διάρκεια της πλοκής.

Γιατί το σεξ στο Poor Things είναι τόσο καλό

Στο Poor Things το σεξ είναι τα πάντα. Συχνά είναι πολύ αστείο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο η Bella γίνεται ένα ολοκληρωμένο άτομο και όχι απλώς ένα δημιούργημα. Η ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1992 του αείμνηστου Σκωτσέζου συγγραφέα Alasdair Gray, ξεκινάει ασπρόμαυρα, καθώς η Bella, που μόλις έχει ζωντανέψει, ζει στο σπίτι του χειρουργού Godwin Baxter (Willem Dafoe).

Ο Godwin, που ονομάζεται Θεός, είναι κτητικός απέναντι στη Bella, καθώς σκοπεύει να τη μελετήσει, αλλά και ευγενικός, κατά κάποιον τρόπο, απέναντί της. Ωστόσο, μόλις ανακαλύπτει πώς να κάνει τον εαυτό της να έρθει σε οργασμό, αναπτύσσει μια δύναμη που δεν μπορεί να ελέγξει. Διεγείροντας τον εαυτό της με ένα μήλο συνειδητοποιεί ότι μπορεί να κάνει τον εαυτό της «ευτυχισμένο όταν θέλει». Το σεξ διαμορφώνεται αμέσως ως ένας δρόμος προς τη χαρά. Ο ίδιος ο Godwin έχει υποστεί πειράματα από τον μακαρίτη πατέρα του και η σάρκα του είναι γι’ αυτόν μια φυλακή. Δεν μπορεί να φάει χωρίς να είναι συνδεδεμένος με ένα μηχάνημα που μετατρέπει τις αέριες εκρήξεις του σε φυσαλίδες. Από τη στιγμή, όμως, που η Bella γίνεται σεξουαλικό ον, είναι ελεύθερη.

Το σκάει με έναν δικηγόρο που μοιάζει με φλώρο, τον ξεκαρδιστικό Ντάνκαν Γουέντερμπερν (Μαρκ Ραφάλο), ο οποίος υπόσχεται να της δείξει τον κόσμο και να ικανοποιήσει τις παρορμήσεις της. Αποδεικνύεται όμως ότι η αδηφαγία της για σεξ -μια ρουτίνα που η ίδια αποκαλεί «έξαλλο άλμα»- είναι υπερβολική ακόμη και για αυτόν τον γυναικά. Η Στόουν εκτελεί αυτές τις λάγνες σκηνές με τον Ραφάλο με μια παραληρηματικά διασκεδαστική χαλαρότητα.

Ο Tomas είναι ένα άτομο που ενεργεί εντελώς παρορμητικά, και όταν κοιμάται για πρώτη φορά με την Agathe, βιώνει μια αναζωογονητική εμπειρία με έναν τρόπο που δεν περίμενε

2023 σε (άλλες) σκηνές σεξ

Στο Poor Things, το σεξ είναι μια πράξη αναζήτησης του εαυτού. Σε άλλες ταινίες φέτος, μπορεί να είναι μια πράξη καθαρής σύνδεσης, ή μια πράξη χειραγώγησης, ή μια πράξη τρόμου ή ένα προαίσθημα. Η ανεξάρτητη ταινία Passages, που σκηνοθέτησε ο Ira Sachs και κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, χρησιμοποιεί το σεξ ως εργαλείο του ακατάστατου πρωταγωνιστή της, του Tomas (Franz Rogowski), ενός ομοφυλόφιλου άνδρα με σύζυγο τον Martin (Ben Whishaw), ο οποίος ξεκινάει σχέση με μια δασκάλα, την Agathe (τη Γαλλίδα ελληνικής καταγωγής Adéle Exarchopoulos).

Ο Tomas είναι ένα άτομο που ενεργεί εντελώς παρορμητικά, και όταν κοιμάται για πρώτη φορά με την Agathe, βιώνει μια αναζωογονητική εμπειρία με έναν τρόπο που δεν περίμενε. Η Agathe, εν τω μεταξύ, είναι γοητευμένη από αυτόν – κάποιον που αισθάνεται τόσο άνετα στο δέρμα του, και στα χαριτωμένα του μπλουζάκια, που τα χρησιμοποιεί σαν εξουσία πάνω σε άλλους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Martin, ο οποίος, παρά τον θυμό του, συνεχίζει να έλκεται από την αύρα του Tomas. Το σεξ στο Passages είναι ταυτόχρονα συναρπαστικό και επικίνδυνο για αυτούς τους ανθρώπους, και απαραίτητο για να καταλάβουμε πώς κάποιος σαν τον Tomas – τόσο απερίσκεπτος στον τρόπο με τον οποίο παίζει με τα συναισθήματα των άλλων – διαθέτει τέτοια επιρροή στις ζωές τους.

Το σεξ φέτος ήταν παράλογο και εφιαλτικό

Αντιθέτως, το σεξ στο All of Us Strangers, τη νέα ταινία του Andrew Haigh, είναι φανερά τρυφερό ακόμα και στην πιο απλή του μορφή. Ο Άντριου Σκοτ υποδύεται τον Άνταμ, έναν συγγραφέα που ξεκινάει σχέση με τον Χάρι (Πολ Μέσκαλ), έναν άλλο μοναχικό άνδρα στο διαμέρισμα του πύργου του στο Λονδίνο. Όλο αυτό το διάστημα ο Άνταμ βιώνει ένα μεταφυσικό φαινόμενο: Όταν επιστρέφει στο πατρικό του σπίτι για έρευνα, βρίσκει τους γονείς του, που πέθαναν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τη δεκαετία του 1980, να ζουν σαν να μην έχει περάσει κανένας χρόνος. Με τους γονείς του, πρέπει να αντιμετωπίσει το κρυφό κομμάτι του εαυτού του- με τον νέο του εραστή, απελευθερώνεται. Ακόμα και όταν το All of Us Strangers ασχολείται με το υπερβατικό, το σεξ έχει τις ρίζες του στο σαρκικό. Το αισθανόμαστε αληθινό γιατί το αισθάνεται αληθινό ο Άνταμ. Αυτό είναι που έχει σημασία.

Το σεξ φέτος ήταν παράλογο και εφιαλτικό, προσεγγίζοντας τους ιδιαίτερα σαρκικούς φόβους, τις απειλές και τους εξευτελισμούς που συνθέτουν την ανθρώπινη ζωή. Φυσικά, υπάρχει νόημα στις σκηνές σεξ του Oppenheimer. Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν τις χρησιμοποιεί για να δείξει την ύβρη του πρωταγωνιστή του, ύβρη που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός όπλου που στοιχειώνει την κοινωνία. Ο J. Robert Oppenheimer βρίσκεται στη μέση του ραντεβού του με την ψυχίατρο Jean Tatlock όταν απαγγέλλει τα λόγια από την Bhagavad Gita που θα γίνουν η ζοφερή ατάκα του: «Τώρα γίνομαι Θάνατος, καταστροφέας των κόσμων».

Σε όλες αυτές τις ταινίες -συμπεριλαμβανομένου απολύτως και του Oppenheimer το σεξ μοιάζει κερδισμένο. Μπορεί να είναι έντον (όπως στην ταινία Poor Things), αλλά είναι απολύτως κρίσιμο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι κινούνται στο περιβάλλον τους. Είναι εντελώς και απόλυτα ανθρώπινο, ένας τρόπος να ξεδιπλώσουμε το πώς αυτοί οι χαρακτήρες αντιμετωπίζουν τους άλλους και τον εαυτό τους. Η αφαίρεσή του θα ήταν σαν να ξορκίζαμε μέρος της ψυχής αυτών των ταινιών, μέρος της ψυχής αυτών των ηρώων.

*Το Poor Things παίζεται τώρα στις ελληνικές αίθουσες.

*Με στοιχεία από vox.com