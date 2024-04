Η αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές περίπου 100 ανθρώπων μεταξύ φιλοπαλαιστινιακών διαδηλωτών στο πανεπιστήμιο της Βοστώνης των ΗΠΑ Northeastern University απαντώντας έτσι στη χρήση αντισημιτικών ύβρεων, ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Footage depicts pro-Israeli counter-supporters chanting «Kill the Jews» near the Gaza encampment organizers at Northeastern University. Subsequently, they falsely attributed the chants to pro-Palestine demonstrators, leading to the arrests of over 100 students from the… pic.twitter.com/iJWrfPvBn3

Οι προσαγωγές έγιναν καθώς κάποιοι διαδηλωτές «ξεπέρασαν τα όρια» και ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα όπως «Σκοτώστε τους Εβραίους», ανέφερε ανακοίνωση του πανεπιστημίου στην πλατφόρμα Χ.

⚡️Boston police forcefully dispersed a Gaza solidarity encampment at Northeastern University, reportedly resulting in several student arrests. pic.twitter.com/r3EfeTxPVc

Οι διαδηλώσεις κατά του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ κατά της Χαμάς ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Columbia και εξαπλώθηκαν σε πανεπιστημιουπόλεις ανά τη χώρα.

Συνιστούν σοβαρή πρόκληση στη διοίκηση των αμερικανικών πανεπιστημίων που προσπαθεί να εξισορροπήσει τη δέσμευση των ιδρυμάτων για ελεύθερη έκφραση με τα παράπονα ότι οι διαδηλώσεις έχουν ξεπεράσει τα όρια.

More than 100 students were arrested during the dispersal of the sit-in at Northeastern University in Boston. pic.twitter.com/4GzYzuXmE0

Το Πανεπιστήμιο Northeastern χαρακτήρισε τη διαδήλωση παραβίαση του κώδικα συμπεριφοράς των φοιτητών, αλλά πολλοί φοιτητές δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τις πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς ζητούν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τέλος στις επενδυτικές σχέσεις με εταιρείες που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του το Northeastern αναφέρει ότι η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης υποστηριζόμενη από τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου επενέβησαν για να διαλύσουν μια «κατάληψη χωρίς άδεια» στην πανεπιστημιούπολη.



Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι όσοι αρνήθηκαν να επιδείξουν φοιτητική ταυτότητα συνελήφθησαν.

Μάλιστα βίντεο που έχουν ανέβει στα social media δείχνουν σπουδαστές να έχουν μπλοκάρει την έξοδο του Πανεπιστήμιου προκειμένου να εμποδίσουν τα βαν της αστυνομίας να φύγουν με τους συλληφθέντες.

Η πολιτειακή αστυνομία της Μασαχουσέτης δήλωσε ότι 102 άτομα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για καταπάτηση και διατάραξη της δημόσιας τάξης και μεταφέρονται στο σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας Σάφολκ για να συλληφθούν και να εξεταστούν.

Students at Northeastern University block police vans from leaving with arrested students. You love to see it.

