Τo show της Victoria’s Secret must go on; – Τι αντίκτυπο θα έχει στo σήμερα η επιστροφή των «αγγέλων»

ο δημοφιλές show της Victoria’s Secret, με τις συλλογές μικροσκοπικών και πολυτελών εσωρούχων φορεμένων από τα «αγγελάκια» super models, επιστρέφει μετά από έξι χρόνια όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

Η Victoria’s Secret αποκάλυψε σε ανάρτηση στο Instagram ότι θα επαναφέρει το σόου, χωρίς να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία. Άφησε πάντως να εννοηθεί ότι θα είναι ανανεωμένο, με αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης του. Προφανώς, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει μετά την πτώση και την ανώμαλη προσγείωση (μάλλον στα μαλακά) για την εταιρία, της οποίας το όνομα συνδέθηκε με σειρά καταγγελιών και σκανδάλων.

Στο σόου – το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό για το φαντασμαγορικό σκηνικό, τα υπερβολικά λεπτά σώματα των μοντέλων, τις περίτεχνες δημιουργίες και τους στηθόδεσμους με κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων – έχουν περπατήσει μερικά από τα πιο διάσημα και ακριβοπληρωμένα μοντέλα στον κόσμο, όπως η Adriana Lima η Naomi και η Bella Hadid, ενώ επί σκηνής έχουν εμφανιστεί κορυφαίοι μουσικοί καλλιτέχνες, όπως η Rihanna, η Taylor Swift και ο Justin Bieber.

Η επιστροφή του show της Victoria’s Secret είναι ένα σημαντικό γεγονός που εγείρει πολλή συζήτηση και πολλά ερωτήματα. Η εταιρεία έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τις πρακτικές της και την έλλειψη ποικιλομορφίας στις καμπάνιες, αλλά και το διάσημο show της. Οι καταγγελίες που περιλάμβαναν σεξουαλική παρενόχληση και κακή διαχείριση έπληξαν σοβαρά την εικόνα της και έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη θέση της στη βιομηχανία της μόδας.

Από το πρώτο show το 1995 έως το 2018, η εταιρία έφτασε στο απόγειο της δημοτικότητας της τη δεκαετία του 2000, μετατρέποντας μοντέλα όπως η Gisele Bündchen σε σταρ και προσελκύοντας πάνω από 10 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Η τηλεθέαση μειώθηκε σταδιακά καθώς η εταιρεία επέλεγε κατά κύριο λόγο αδύνατα, λευκά μοντέλα, ενώ το 2018, ο πρώην Chief Marketing Officer Ed Razek δήλωσε ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν τρανς ή plus size μοντέλα στα shows, σε μία εποχή που κοινωνία και μόδα αγκάλιαζαν ολοένα και πιο πολύ την διαφορετικότητα και την συμπερίληψη, προκαλώντας αντιδράσεις. Τι κι αν η εταιρία ζήτησε συγγνώμη, ήταν πια πολύ αργά για το brand, που έκτοτε παλεύει να αναγεννηθεί από τις στάχτες του.

Τα σκάνδαλα και η πώληση

Η Victoria’s Secret αντιμετώπισε σοβαρές καταγγελίες που επηρεάσαν την φήμη της και ενέτειναν την ανάγκη για αλλαγή και επανεξέταση της εταιρικής κουλτούρας του brand. Το 2019, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της L Brands (μητρική εταιρεία της Victoria’s Secret), Les Wexner κατηγορήθηκε για στενές σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein (o οποίος αυτοκτόνησε σε μια ομοσπονδιακή φυλακή στη Νέα Υόρκη το 2019). Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από υψηλόβαθμα στελέχη, όπως ο Ed Razek, ο οποίος κατηγορήθηκε για απρεπή συμπεριφορά και σεξουαλικές παρενοχλήσεις προς τα μοντέλα της εταιρείας.

Συγκεκριμένα το 2020 κατηγορήθηκε από αρκετά μοντέλα που έχουν εργαστεί στο παρελθόν για τη «Victoria’s Secret» για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Τότε Κρίστι Τέρλινγκτον, Άμπερ Βαλέτα και Ίσκρα Λόρενς, μαζί με άλλα 100 διάσημα ονόματα της πασαρέλας, συνενώθηκαν μέσω της Model Alliance και υπέγραψαν μια επιστολή, η οποία φιλοξενήθηκε τότε από τους New York Times σε μία έρευνα με γενικό τίτλο «”Angels” in Hell: The Culture of Misogyny Inside Victoria’s Secret».

Εκτός από μοντέλα, την επιστολή υπέγραψαν και πολλές οργανώσεις όπως το Time’s Up.

Όλα αυτά οδήγησαν την άνοιξη του 2020 στην ιστορική πώληση της διάσημης αλυσίδας L Brands Inc. Όπως ανακοινώθηκε, το 55% της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των brands Pink και Victoria’s Secret Beauty, πωλήθηκε στη Sycamore Partners, έναντι 525 εκατ. δολαρίων.

Αντιδράσεις και Αλλαγές

Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, η Victoria’s Secret αναγκάστηκε να επανεξετάσει τις πρακτικές και την εικόνα της. Η εταιρεία διέκοψε τη συνεργασία της με τον Ed Razek και υιοθέτησε νέα στρατηγική για την προώθηση της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης. Το 2021, η εταιρεία ανακοίνωσε την πρωτοβουλία “VS Collective”, μια νέα ομάδα εκπροσώπων που περιλαμβάνει γυναίκες από διάφορους τομείς και υπόβαθρα, όπως η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών Megan Rapinoe, η ηθοποιός Priyanka Chopra Jonas, το plus-size μοντέλο Paloma Elsesser, το Σουδανο-αυστραλιανό μοντέλο Adut Akech, το πρώτο διεμφυλικό μοντέλο της Victoria’s Secret Valentina Sampaio και άλλες. Οι γυναίκες αυτές ανέλαβαν να αναστηλώσουν την κατακερματισμένη εικόνα του brand, να σώσουν ό,τι σωζόταν, προσπαθώντας να εμπνεύσουν το καταναλωτικό κοινό να το εμπιστευτεί ξανά, ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο, αφού ακόμα και σήμερα αποδεικνύεται δύσκολο να μας πείσει.

Επιστροφή του Show και η Σημασία για τις Γυναίκες

Η επανεμφάνιση του show της Victoria’s Secret το 2024 φέρνει μαζί προσδοκίες αλλά κυρίως ανησυχίες.

Σε ένα poll κάτω από ένα Instagram Post, ο δημοφιλής λογαριασμός μόδας @ideservecouture ρώτησε τους ακολούθους αν πιστεύουν ότι το comeback αυτό θα είναι επιτυχημένο.

Περισσότεροι από 3.000 θαυμαστές της σελίδας έσπευσαν να μοιραστούν τις σκέψεις τους στα σχόλια αλλά και να ψηφίσουν. Το 20% απάντησε ότι πιστεύει ότι η επιστροφή της VS θα είναι επιτυχημένη, το 44% ότι δεν πιστεύει ότι θα είναι, ενώ το 36% εμφανίζεται διχασμένο.

Τα επικίνδυνα και μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς μας (ξανά) χτυπάνε την πόρτα

Η επιστροφή της Victoria’s Secret στο προσκήνιο αναζωπυρώνει τις ανησυχίες σχετικά με τα επικίνδυνα πρότυπα ομορφιάς που προωθεί. Για χρόνια, η εταιρεία έχει δεχθεί κριτική για την προβολή εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση ενός μη ρεαλιστικού και ανθυγιεινού ιδανικού σώματος. Αυτά τα πρότυπα ομορφιάς όχι μόνο επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση και την ψυχική υγεία των γυναικών, αλλά και προωθούν επικίνδυνες πρακτικές διατροφής και άσκησης. Με την επιστροφή της Victoria’s Secret, η συζήτηση γύρω από την ευθύνη των εταιρειών στη διαμόρφωση υγιών προτύπων ομορφιάς γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ποικιλομορφία και αποδοχή διαφορετικών σωματότυπων στη μόδα.

Προκλήσεις και Προοπτικές Για να επιτύχει πραγματικά να την αγκαλιάσει ξανά το κοινό η εταιρεία πρέπει να αποδείξει ότι οι αλλαγές της είναι ουσιαστικές και όχι επιφανειακές. Οι γυναίκες του σήμερα αναζητούν αυθεντικότητα και σεβασμό από τα brands που τις εκπροσωπούν. Η επιστροφή του show έχει τη δυνατότητα να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στη βιομηχανία της μόδας. Εάν η Victoria’s Secret καταφέρει να προωθήσει ένα πιο ποικιλόμορφο και συμπεριληπτικό πρότυπο ομορφιάς, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράδειγμα για άλλες εταιρείες και να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση των γυναικών. Η συμμετοχή μοντέλων από διάφορα υπόβαθρα, ηλικίες και σωματότυπους μπορεί να συμβάλει στην αποδόμηση των στερεοτύπων και στην προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Ωστόσο, η αλλαγή δεν είναι εύκολη. Η Victoria’s Secret πρέπει να διασφαλίσει ότι οι νέες της πρωτοβουλίες δεν είναι απλώς κινήσεις marketing, αλλά αντανακλούν μια βαθιά δέσμευση για την προώθηση της ισότητας και της ενδυνάμωσης των γυναικών. Οι καταναλώτριες είναι πλέον πιο συνειδητοποιημένες και απαιτούν διαφάνεια και σεβασμό και ειλικρίνεια από τα brands. Η ίδια η βιομηχανια της μόδας οφείλει να είναι ένας χώρος δημιουργίας, χαράς, ισότητας και ελεύθερης έκφρασης όπου η κάθε προσωπικότητα ανθίζει. Τελικά θέλουν οι γυναίκες να επιστρέψει το show ή όχι; Η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση. Ναι, αλλά διαφοροποιημένο. Ναι, στην λάμψη και τις εντυπωσιακές εικόνες, αλλά ναι και στα υγιή πρότυπα, ναι σε όλα τα σώματα, σε όλα τα φύλα και τις φυλές, ναι σε ένα πιο συμπεριληπτικό και προοδευτικό όραμα της ομορφιάς. Μόνο με αυτές τις αλλαγές, η Victoria’s Secret μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των γυναικών, αντικατοπτρίζοντας την ποικιλομορφία και την πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας.

