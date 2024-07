O Snoop Dog μετέφερε την Ολυμπιακή φλόγα στο Παρίσι – Χαμός με τα memes στο διαδίκτυο

Ο Snoop Dog ήταν μεταξύ των διασημοτήτων που έγινε λαμπαδηδρόμος στο Παρίσι πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, με τα memes να παίρνουν φωτιά στο διαδίκτυο.

Ο Snoop Dog ήταν ένας από τους τελευταίους λαμπαδηδρόμους που μετέφεραν την Ολυμπιακή φλόγα, με τον 52χρονο ράπερ να χορεύει κατά τη μεταφορά της από το προάστιο του Saint-Denis, ενόψει της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024.

Σε ένα βίντεο από τον επίσημο λογαριασμό των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, ο Snoop Dog ήταν ντυμένος με τη λευκή αθλητική φόρμα που συνδύασε με χρυσά αθλητικά παπούτσια.

Εμφανίστηκε να παίρνει τη φλόγα από τον τελευταίο λαμπαδηδρόμο πριν χορέψει στους δρόμους, χαιρετώντας παράλληλα τους θαυμαστές του.

Snoop Dog is in the house #OlimpiadasParís24

Ο Snoop Dog όταν ανέλαβε τον ρόλο του λαμπαδηδρόμου, σκέφτηκε τη στιγμή που ο Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος πάλευε με τη νόσο του Πάρκινσον εκείνη την εποχή, άναψε τη φωτιά κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα το 1996.

«Ήταν συγκινητικό για όλους μας να βλέπουμε τον πρωταθλητή να κρατά τη δάδα και να περπατά μέχρι εκεί. Αυτή είναι η δική μου εκδοχή» σημείωσε ο Snoop Dog μιλώντας στον sportcaster Mike Tirico στις 24 Ιουλίου.

«Δεν θέλω να γίνω πολύ συναισθηματικός, αλλά ξέρω ότι αυτό είναι ξεχωριστό» υπογράμμισε.

En come be like na @BNXN snoop dog de burn

Αναγνώρισε επίσης την κριτική ότι ο ίδιος ως Αμερικανός θα κουβαλούσε τη δάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

«Αυτό λέει πολλά για την Αμερική, στον βαθμό που βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Ταυτόχρονα λέει πολλά για τη Γαλλία όσον αφορά τη σύνδεση των κουκκίδων και το να μου επιτρέψουν να το κάνω. Το θεωρώ εξαιρετικά τιμητικό και κάτι που πραγματικά σέβομαι. Δεν θα ονειρευόμουν ποτέ κάτι τέτοιο» συμπλήρωσε ο Snoop Dog.

«Θα έχω την καλύτερη συμπεριφορά. Θα είμαι στον καλύτερο αθλητικό μου αγώνα. Θα μπορώ να αναπνέω αργά, να περπατάω γρήγορα και να κρατάω τη δάδα με ένα χαμόγελο στα χείλη, γιατί συνειδητοποιώ πόσο κύρος έχει αυτή η διοργάνωση» επισήμανε ο Snoop Dog.

Εκτός από τον ρόλο του λαμπαδηδρόμου, ο Snoop Dog θα είναι επίσης ανταποκριτής του NBC κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο ράπερ θα κάνει τον γύρο του Παρισιού και θα κάνει παρέα με τους αθλητές και τα συνεργεία υποστήριξής τους.

«Θα εξερευνήσει τα εμβληματικά ορόσημα της πόλης, θα παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και εκδηλώσεις και θα επισκεφθεί τους αθλητές, τους φίλους και τις οικογένειές τους» ανέφερε το δίκτυο του NBC.

«Θα είναι οι πιο επικοί Ολυμπιακοί Αγώνες, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ας γιορτάσουμε και ας κάνουμε αυτά τα παιχνίδια αξέχαστα» υπογράμμισε από την πλευρά του o Snoop Dog.

Χαμός στα social media με τα memes για τον Snoop Dog

Ήταν αρκετές οι πρώτες φωτογραφίες του Snoop Dog με την Ολυμπιακή Δάδα για να ξεκινήσει και το άγριο τρολάρισμα στα social media με δεκάδες memes που συνέκριναν τη δάδα με ένα τεράστιο τσιγάρο.

O Snoop Dog είναι παγκοσμίως γνωστός για τη σχέση του με τη μαριχουάνα, με αρκετούς χρήστες να δημιουργούν memes του να κρατά τη δάδα και να του λένε πως δεν καπνίζεται.

Από την πρώτη στιγμή που είδαν τον Snoop Dog να κρατά την ολυμπιακή δάδα δεν άργησαν να προκύψουν στα social media και οι συσχετισμοί της δάδας με ένα γιγαντιαίο τσιγάρο.

