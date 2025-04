Ελ Σαλβαδόρ: Δημοκρατικός γερουσιαστής πάει να ζητήσει την απελευθέρωση κατοίκου των ΗΠΑ που απελάθηκε άδικα

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν βρισκόταν χθες Τετάρτη στο Ελ Σαλβαδόρ για να «ασκήσει πίεση» προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος κάτοικος των ΗΠΑ ο οποίος απελάθηκε εξαιτίας «λάθους» κι είναι έγκλειστος σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, παρότι με αποφάσεις της η αμερικανική δικαιοσύνη έδωσε εντολή να επιστρέψει στην αμερικανική επικράτεια.

Μέσω YouTube, ο γερουσιαστής της πολιτείας Μέριλαντ (ανατολικά) δήλωσε πως συναντήθηκε με τον σαλβαδοριανό αντιπρόεδρο Φέλιξ Ουγιόα και του ζήτησε να του επιτραπεί να δει τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο οποίος οδηγήθηκε στα μέσα του Μαρτίου στη φυλακή υψίστης ασφαλείας CECOT, αφού κατηγορήθηκε πως ανήκει στη συμμορία MS-13.

Σύμφωνα με τον κ. Βαν Χόλεν, ο αντιπρόεδρος Ουγιόα του απάντησε πως «δεν είναι σε θέση να το κάνει», ούτε μπορεί να «διευθετήσει» το να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία «ώστε να ερωτηθεί (ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία) πώς είναι και να ενημερωθεί η οικογένειά του».

Σαλβαδοριανός, παντρεμένος με Αμερικανίδα, πατέρας μικρού παιδιού, κάτοικος Μέριλαντ, ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία ήταν ανάμεσα στους 250 και πλέον άνδρες που απελάθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ από την κυβέρνηση Τραμπ, που κατηγόρησε τους περισσότερους πως ανήκαν στη συμμορία Tren de Aragua, ιδρυθείσα στη Βενεζουέλα κι αναγορευθείσα «τρομοκρατική» οργάνωση από την Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο.

It’s pretty unconscionable that when Pam Bondi was asked to show proof against Kilmar Abrego Garcia, she said they have court transcripts.

The Attorney General of the United States thinks that their allegations in court are EVIDENCE?!

Vile.pic.twitter.com/K8sLPleAAd

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 16, 2025