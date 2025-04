Ένα σκάφος ανατράπηκε αφού έπιασε φωτιά στο βορειοδυτικό Κονγκό, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 50 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους, δήλωσε την Τετάρτη τοπικός αξιωματούχος, που επικαλείται το PBS.

Δεκάδες σώθηκαν μετά το ατύχημα στον ποταμό Κονγκό αργά το βράδυ της Τρίτης, πολλοί από αυτούς με σοβαρά εγκαύματα. Η αναζήτηση των αγνοουμένων βρισκόταν σε εξέλιξη την Τετάρτη με ομάδες διάσωσης που υποστηρίζονται από τον Ερυθρό Σταυρό και τις επαρχιακές αρχές.

Το μηχανοκίνητο ξύλινο σκάφος με περίπου 400 επιβάτες έπιασε φωτιά κοντά στην πόλη Μμπαντάκα, δήλωσε στο Associated Press ο Κομπέτεντ Λιγιόκο, ο επίτροπος του ποταμού. Το πλοίο, HB Kongolo, είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Ματανκούμου με προορισμό την περιοχή Μπολόμπα.

Περίπου 100 επιζώντες μεταφέρθηκαν σε ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο στο δημαρχείο της Μμπαντάκα. Όσοι έφεραν εγκαύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

❗🇨🇩 – A motorized wooden boat caught fire and capsized on the Congo River near Mbandaka, killing at least 50 people and leaving over 100 missing.

The fire started while a woman was cooking onboard, causing many passengers, including women and children, to jump into the water,… pic.twitter.com/qCmSTjw9q5

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 16, 2025