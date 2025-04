Ο Τζεφ Μπέζος σωριάζεται στο έδαφος λίγο πριν υποδεχτεί την αρραβωνιαστικιά του από το Διάστημα

Ο Τζεφ Μπέζος σωριάστηκε στο έδαφος της ερήμου του Τέξας, εκεί όπου προσγειώθηκε η ειδική κάψουλα της Blue Origin, η οποία μετέφερε την αρραβωνιαστικιά του Λόρεν Σάντσεζ και άλλες 5 γυναίκες.

Το γυναικείο πλήρωμα, μέσα στο οποίο βρέθηκε και η αμερικανίδα ποπ σταρ Κέιτι Πέρι, είχε μόλις ολοκληρώσει ένα ταξίδι 11 λεπτών στο Διάστημα.

Στο βίντεο βλέπουμε τον Τζεφ Μπέζος, γεμάτο ενθουσιασμό, να τρέχει να υποδεχτεί τη σύντροφό του, ώσπου ξαφνικά πέφτει σε μια λακούβα.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Jeff bezos falls on his face. Upon 10 space flight. pic.twitter.com/qRxDIc7xmB

Ο Μπέζος αφού άνοιξε την πόρτα της κάψουλας υποδέχτηκε τη Σάντσεζ με μια μεγάλη αγκαλιά.

«Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Είδαμε τη Σελήνη!», είπε η Σάντσεζ για την εμπειρία, με δάκρυα στα μάτια. «Η Γη έμοιαζε τόσο ήσυχη… Δεν νομίζω πως μπορεί κανείς να το περιγράψει», πρόσθεσε.

Jeff Bezos opens the hatch so the all-female space crew, including Katy Perry, Gayle King and his fiancée Lauren Sanchez, can exit, after traveling to space aboard Blue Origin rocket. https://t.co/BpugJlBfJg pic.twitter.com/KV3oXG4nCn

— ABC News Live (@ABCNewsLive) April 14, 2025