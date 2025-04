Τα κουμπιά των διαβάσεων του Σιάτλ χακαρίστηκαν για να ακούγονται σαν τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος λέει στους πεζούς, «μην φορολογείτε τους πλούσιους», σύμφωνα με βίντεο του Geekwire, όμως έχουν ακολουθήσει και άλλα αντίστοιχα μηνύματα.

Μια εκδοχή της φωνής του ιδρυτή της Amazon με τεχνητή νοημοσύνη έχει χακαριστεί σε κουμπιά διαβάσεων πεζών με ήχο στο Σιάτλ, ακολουθώντας μια πρόσφατη τάση που στόχευε άλλους ηγέτες της τεχνολογίας στη Silicon Valley. Ο ψεύτικος (αλλά πολύ αληθινός ηχητικά) Bezos ακούγεται να δίνει ένα μήνυμα στους πεζούς που ενεργοποιούν τα κουμπιά των διαβάσεων.

«Γεια σας, είμαι ο Τζεφ Μπέζος», λέει η φωνή. «Αυτή η διάβαση πεζών είναι χορηγία της Amazon Prime, με ένα σημαντικό μήνυμα – σας παρακαλώ, μην φορολογείτε τους πλούσιους, αλλιώς όλοι οι άλλοι δισεκατομμυριούχοι θα μετακομίσουν κι αυτοί στη Φλόριντα».

«Δεν θα ήταν τρομερό αν όλοι οι πλούσιοι έφευγαν από το Σιάτλ ή αν τους έκαναν Luigi’d (σ.σ. τους εκτελούσαν, Αναφορά στον Λουίτζι Μαντζιόνε); Και τότε οι φυσιολογικοί άνθρωποι θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά να ζήσουν ξανά εδώ» τελείωνε το μήνυμα σε σαφή στόχο τον εξευγενισμό του Σιάτλ και τις πολύ υψηλές τιμές κατοικίας και ενοικίων.

Ο Μπέζος έφυγε από το Σιάτλ για τη Νότια Φλόριντα το 2023, εγείροντας τότε ερωτήματα σχετικά με το αν ευθύνονταν ο φόρος κεφαλαιακών κερδών της πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Το TechCrunch ανέφερε ότι τα κουμπιά των διαβάσεων στη Silicon Valley παραβιάστηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο για να συμπεριλάβουν ήχο από φωνές που ακούγονται σαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla Έλον Μασκ.

«Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε άβολα ή ακόμα και παραβιασμένοι καθώς εισάγουμε με τη βία την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε πτυχή της συνειδητής εμπειρίας σας», ανέφερε το κουμπί που ακούγεται Ζούκερμπεργκ.

«Θέλω απλώς να σας διαβεβαιώσω ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, επειδή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που μπορείτε να κάνετε για να το σταματήσετε» συμπλήρωσε το μήνυμα του ψευτο-Ζούκερμπεργκ.

Someone took over crosswalk signals in Palo Alto, Menlo Park and Redwood City this weekend and installed the voice of Mark Zuckerberg and Elon Musk.

The audio mocks them, and lasted for about two days every time someone pressed the button to cross. @kron4news pic.twitter.com/eCSa55C5B1

— Jack Molmud (@jmolmud) April 14, 2025