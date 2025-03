Tζέιμς Μποντ επιτάχυνε! Ο Τζεφ Μπέζος φέρνει τον Bond 26 στις οθόνες πιο γρήγορα από ποτέ

Όταν η Amazon απέκτησε τα δημιουργικά δικαιώματα της μπράντας του Τζέιμς Μποντ όλοι ήξεραν ότι ο Τζεφ Μπέζος θα κάνει ό,τι μπορεί για να εκμεταλλευτεί γρήγορα και αποδοτικά το χρυσωρυχείο του 007.

Με τον Βρετανό κατάσκοπο (μια μπράντα ψυχαγωγίς πολύ κερδοφόρα για να είναι εκτός οθόνης τόσο καιρό) να έχει περάσει πλέον από τους επί χρόνια διαχειριστές του Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Γουίλσον στους ανθρώπους της Amazon οι διαδικασίες έχουν επισπευθεί και το επόμενο κεφάλαιο του 007 έχει πλέον ημερομηνία κυκλοφορίας.

Μετά από χρόνια σιωπής και αμφιβολιών για το μέλλον του franchise, το Bond 26 έχει πλέον προϋπολογισμό.

Η επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων από τον Τζεφ Μπέζος στο brand του 007 πρέπει να αρχίσει να αποδίδει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ έχει αναφερόμενο προϋπολογισμό 250 εκατ. λίρες δηλαδή περίπου 298 εκατ. ευρώ.

Το budget είναι περίπου το ίδιο ποσό με την τελευταία περιπέτεια του Ντάνιελ Κρεγκ ως Μποντ, το No Time To Die, που φέρεται να κόστισε 250 με 301 εκατ. δολ.

Επιπλέον η Amazon θέλει να φέρει την 26η ταινία του Μποντ στις κινηματογραφικές αίθουσες μέχρι το τέλος του 2027 χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

«Οι αίθουσες στην Amazon γεμίζουν με κόσμο με την ελπίδα να αποσβέσουν την επένδυσή τους το συντομότερο δυνατό» αναφέρει πηγή στο δημοσίευμα.

Αυτό σημαίνει ότι όταν το Bond 26 κάνει πρεμιέρα θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της μεγαλύτερης αναμονής για ένα νέο 007 από τότε που ο Σον Κόνερι σύστησε στο κοινό τον Βρετανό κατάσκοπο με το Δρ. Νo του 1962.

Η μεγαλύτερη καθυστέρηση ήταν όταν το GoldenEye κυκλοφόρησε το 1995, έξι χρόνια μετά την εμφάνιση το Licence to Kill. Ωστόσο η παύση 2015 με 2021 ανάμεσα σε SPECTRE και No Time To Die την ξεπέρασε, έχοντας το ρεκόρ της μεγαλύτερης απουσίας του Μποντ από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Η εξαγορά του franchise από την Amazon έχει γεννήσει πολλές φήμες για «κακοποίηση της μπράντας με σειρά από spin-offs που θα αλλοιώσουν και θα αποδυναμώσουν την κινηματογραφική κληρονομιά του 007».

Η Amazon δεν έχει ανακοινώσει τον σκηνοθέτη και βέβαια τον πολυαναμενόμενο διάδοχο του Κρεγκ στο ρόλο του Μποντ με το κυνήγι για τον επόμενο κατάσκοπο να κορυφώνεται.

Ο Κρεγκ υποδύθηκε τον Μποντ για 15 χρόνια, γεγονός που τον καθιστά τον μακροβιότερο ηθοποιό στο ρόλο, καθώς και τον αγαπημένο των θαυμαστών.

Ο Χένρι Κάβιλ και ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον εξακολουθούν να είναι φαβορί ωστόσο νέα entry όπως ο πρωταγωνιστής των Triangle of Sadness και Babygirl Χάρις Ντίκινσον, ο ηθοποιός των Challengers Τζος Ο’ Κόνορ, ο πρωταγωνιστής του Slow Horses Τζακ Λόουντεν και ο πρωταγωνιστής του Gladiator II Πολ Μέσκαλ κάνουν την κούρσα αμφίρροπη.

Όπως και να έχει η Amazon βιάζεται να εξαργυρώσει την επένδυσή της όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.