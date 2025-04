Viral βίντεο με παιδάκι που προσπαθεί να καρφώσει πιρούνι σε επιβάτιδα αεροπλάνου – Η αντίδρασή της

Πλάνα της μικρής έχουν γίνει viral στο TikTok αφού φαίνεται να προσπαθεί να μαχαιρώσει μία τυχαία επιβάτιδα με ένα μεταλλικό πιρούνι.

Όλα έγιναν όταν η μητέρα του παιδιού είχε πάρει έναν σύντομο υπνάκο στην 14ωρη πτήση της Qatar Airlines. Η γυναίκα που βιντεοσκοπεί καταγράφει τη στιγμή που η αδελφή της κάνει νόημα στον υπάλληλο ώστε να προσπαθήσει να ηρεμήσει την κατάσταση.

«Είναι εδώ και μαχαιρώνει ανθρώπους με πιρούνια. Μόλις με μαχαίρωσε τυχαία με ένα πιρούνι», παραπονιέται.

Flight passenger loses it after child stabs him with fork while mom slept: ‘I’m gonna f–k her up’ https://t.co/CLVupDS3o7 pic.twitter.com/bazXveGp0I

— New York Post (@nypost) April 16, 2025