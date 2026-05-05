Αυτός, αυτή, το φλερτ και ο τσακωμός – Πήγαν για ουζάκι, κατέληξαν στο κρατητήριο
Ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι στην Κρήτη αποφάσισε να βγει για διασκέδαση, ωστόσο ένα... φλερτ τους έστειλε στο κρατητήριο
Το τηγανητό καλαμαράκι τούς βγήκε από τη μύτη. Ζευγάρι Ελλήνων κατέληξε στο κρατητήριο μετά τις μηνύσεις που υποβλήθηκαν εκατέρωθεν για απειλές και ξυλοδαρμό στην Κρήτη.
Οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου είναι δυο νεαρής ηλικίας άτομα αρραβωνιασμένα που μένουν σε τουριστική περιοχή του νομού Ηρακλείου.
Προχθές, το ζευγάρι αποφάσισε να πάει για ουζάκι και ψαρομεζέδες σε γνωστό ουζερί στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Εκεί, όμως, η κατάσταση φαίνεται να ξέφυγε, αφού, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο αρραβωνιαστικός της φλέρταρε έντονα μια υπάλληλο της επιχείρησης.
Μάλιστα, κάποια στιγμή, η κοπέλα είδε τον σύντροφό της να βγαίνει έξω για να μιλήσει στο κινητό και, όταν τον ακολούθησε, διαπίστωσε ότι δεν μιλούσε στο τηλέφωνο, αλλά με την εργαζόμενη.
Η αντίδραση της αρραβωνιαστικιάς, όπως περιγράφεται, ήταν αστραπιαία. Ζήτησε τον λόγο τόσο από την εργαζόμενη όσο και από τον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος, μάλλον τα βλέποντας «σκούρα», έφυγε από την Αλικαρνασσό και πήγε στο πατρικό του σπίτι.
Εκεί, όμως, τον ακολούθησε και η κοπέλα, όπου σημειώθηκε και ο δεύτερος, πιο σκληρός γύρος της μεταξύ τους αντιπαράθεσης.
Τελικά, η υπόθεση κατέληξε στο αστυνομικό μέγαρο και στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, όπου υποβλήθηκαν μηνύσεις και συνελήφθησαν και οι δύο.
Πηγή: Πατρίς
