Έκαναν… «Βιετνάμ» ένα γλέντι στην Εύβοια – Όταν βγήκαν λεκάνες και νιπτήρες για σπάσιμο

Ένα πραγματικά αλλιώτικο γλέντι στήθηκε σε περιοχή της Εύβοιας τις ημέρες των εορτών του Πάσχα, με το σκηνικό να μοιάζει αρκετά με την θρυλική σκηνή της ταινίας «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη.

Αφού έσπασαν τα καθιερωμένα πιάτα, όπως γινόταν στα μπουζούκια της δεκαετίας του ’80, το γλέντι δεν σταμάτησε. Σαν τον «Μάκη Τσετσένογλου», τον ήρωα που υποδύθηκε ο Γιώργος Αρμένης, όσοι διασκέδαζαν δεν το έβαλαν κάτω και έφεραν στην πίστα λεκάνες τουαλέτας, νιπτήρες και καζανάκια.

﻿<br />

Στην αρχή τα έσπασαν με σφυρί, όμως όταν το κέφι άναψε, ανέλαβε δράση ακόμα και ένα κρουστικό δράπανο που τα έκανε… όλα λίμπα.

Όλα αυτά στη μέση του δρόμου, με τις ψησταριές να καίνε ακόμα από τα κάρβουνα, ζεσταίνοντας κι άλλο τους παρευρισκόμενους.

Στο «Βιετνάμ» ο Τσετσένογλου βάζει φωτιά στο μαγαζί, αφού το έχει αγοράσει από τον ιδιοκτήτη του, ενώ στην Εύβοια πήραν φωτιά, ευτυχώς, μόνο τα κάρβουνα και το κέφι!