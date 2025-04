Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε χθες Τετάρτη οδηγίες στη διαπραγματευτική του ομάδα «να συνεχίσει τις προσπάθειες» με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο γερμανοϊσραηλινός όμηρος Ρομ Μπρασλάφσκι και, κάτω, το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ).

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε απόψε σύσκεψη για την αξιολόγηση του ζητήματος των ομήρων με τη διαπραγματευτική ομάδα και κορυφαίους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας», ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

🔴Israeli prisoner Baron Braslavsky: A year and a half of hell. A year and a half of hell, endless pain renewed every day…

🔴Saraya Al-Quds broadcasts the message of Israeli prisoner Baron Braslavsky. pic.twitter.com/Fg9OlZwqcf

