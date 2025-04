Μια οικογένεια στο Τενεσί κατάφερε να σώσει το σπίτι της από βιβλικές πλημμύρες κατασκευάζοντας ένα δικό της ανάχωμα γύρω από την ιδιοκτησία.

Το σπίτι της οικογένειας Χάμφρεϊ στην πόλη Ρίτζλι παρέμεινε ανέπαφο από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 8 Απριλίου. Το αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστούν περισσότεροι από 100 κάτοικοι.

Τα εναέρια πλάνα από την πληγείσα περιοχή μιλούν από μόνα τους. Το σπίτι της οικογένειας Χάμφρεϊ είναι το μοναδικό που διακρίνεται, τη στιγμή που όλες οι άλλες ιδιοκτησίες έχουν βυθιστεί στα νερά.

Παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς κατασκεύασε η οικογένεια το ανάχωμα, ωστόσο το σίγουρο είναι πως έκανε τη δουλειά του.

Σύμφωνα με αρκετούς ντόπιους που γνωρίζουν καλά την οικογένεια, φέρεται να βελτιώνουν αυτό το τεχνητό ανάχωμα εδώ και χρόνια.

Δείτε το βίντεο:

A lone house in Ridgely, Tennessee stands dry amid a sea of floodwater — protected only by a makeshift levee the family built themselves. Learn more here: https://t.co/VaQ9wQBNP4 pic.twitter.com/HQRVOZDP0G

— Daily Overview (@DOverview) April 14, 2025