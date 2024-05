Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο υποβλήθηκε σε δεύτερη επέμβαση εχθές Παρασκευή, δύο ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, όταν δέχτηκε πέντε πυροβολισμούς στην κοιλιακή χώρα σχεδόν εξ επαφής.

Ο 59χρονος Φίτσο βρισκόταν στην πόλη Χάντλοβα και συνομιλούσε με υποστηρικτές του, όταν ο δράστης ανάμεσα στο πλήθος άνοιξε πυρ εναντίον του.

Η υπουργός Υγείας Zuzana Dolinkova δήλωσε ότι η δίωρη χειρουργική επέμβαση την Παρασκευή για την αφαίρεση νεκρού ιστού από πολλαπλά τραύματα «συνέβαλε σε μια θετική πρόγνωση» για τον σλοβάκο πρωθυπουργό. Παράλληλα όμως η κατάστασή του εξακολουθεί να θεωρείται κρίσιμη.

«Η κατάστασή του είναι ακόμη πολύ σοβαρή. Νομίζω ότι θα χρειαστούν μερικές ημέρες ακόμη για να δούμε την εξέλιξη της κατάστασής του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Robert Kalinak.

Πρόσθεσε ότι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τον Φίτσο στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα μόνο όταν υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της κατάστασής του.

Η διευθύντρια του νοσοκομείου Miriam Lapunikova δήλωσε ότι είχε τις αισθήσεις του και ήταν σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά την επέμβαση.

Η στιγμή της επίθεσης στον Ρόμπερτ Φίτσο:

