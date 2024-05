Η Αυστρία ανακοίνωσε σήμερα (18/5) πως θα επαναλάβει τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), που είχε ανασταλεί μετά τις ισραηλινές κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υπάλληλοι της υπηρεσίας ενδέχεται να είχαν εμπλακεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Τον Ιανουάριο, το Ισραήλ είχε κατηγορήσει μια δωδεκαριά από τους περίπου 13.000 υπαλλήλους της UNRWA στη Γάζα, που συντονίζει σχεδόν το σύνολο της βοήθειας στον θύλακα, ότι συμμετείχαν σε αυτήν την άνευ προηγουμένου επίθεση που πραγματοποίησε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση στο νότιο Ισραήλ.

Στα τέλη Απριλίου, ανεξάρτητη ομάδα αξιολόγησης κατέληξε πως το Ισραήλ δεν έδωσε «αποδεικτικά στοιχεία» για τους υποτιθέμενους αυτούς δεσμούς υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η UNRWA στερείται «ουδετερότητας» στη Γάζα.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν μετά τις ισραηλινές κατηγορίες, μια 15αριά χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία καθώς και οι κύριοι δωρητές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ιαπωνία ανέστειλαν τη χορήγηση περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων (414 εκατομμύρια ευρώ) για τη χρηματοδότηση αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Πολλές από αυτές, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Σουηδία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία, επανέλαβαν στη συνέχεια τη βοήθειά τους.

«Αφού ανέλυσε λεπτομερώς το σχέδιο δράσης (που υπέβαλε η UNRWA) για τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού», η Αυστρία αποφάσισε να «αποδεσμεύσει τα χρήματα», σύμφωνα με ανακοίνωση του αυστριακού υπουργείου Εξωτερικών.

Συνολικά, 3,4 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήσεων έχουν προϋπολογιστεί για το 2024 και η πρώτη καταβολή αναμένεται να γίνει στη διάρκεια του καλοκαιριού, προσθέτει το υπουργείο.

«Ένα μέρος των αυστριακών χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για να βελτιωθούν οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου της UNRWA», λέει ακόμη.

Η Αυστρία προσθέτει πως «θα παρακολουθεί στενά» την εφαρμογή του σχεδίου δράσης μαζί με άλλους διεθνείς εταίρους, υπογραμμίζοντας πως «ένα μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης έχει χαθεί».

Η χώρα έχει αυξήσει σημαντικά την υποστήριξή της στον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα και την περιοχή από τις 7 Οκτωβρίου, θέτοντας στη διάθεση άλλων διεθνών οργανισμών αρωγής ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, προστίθεται στην ανακοίνωση του αυστριακού υπουργείου Εξωτερικών.

