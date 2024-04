Η UNRWA ανέφερε ότι πολλοί από τους υπαλλήλους της σκοτώθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν αποτελούν νόμιμους στόχους και πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή.

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 176 υπάλληλοί της έχουν σκοτωθεί με τραγικό τρόπο από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε επίσημη ανακοίνωση στον ιστότοπό της, η υπηρεσία εξηγεί ότι ο πόλεμος στη Γάζα «κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων σε υπηρεσίες βοήθειας που σκοτώθηκαν σε οποιαδήποτε σύγκρουση». Ενώ έχει καταγραφεί και ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων παιδιών σε 4 μήνες, παρά σε 4 χρόνια συγκρούσεων.

🔹176 @UNRWA staff were tragically killed since the beginning of the war in #Gaza

🔹In March over half of @UN supplies delivered via Rafah and Kerem Shalom were UNRWA’s

🔹Israeli authorities continue to deny UNRWA access to the north with food assistance & other basic supplies

