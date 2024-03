UNRWA: Περισσότερα παιδιά σκοτώθηκαν στη Γάζα σε 4 μήνες παρά σε 4 χρόνια συγκρούσεων ανά τον κόσμο

Περισσότερα παιδιά σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας σε τέσσερις μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ παρά σε τέσσερα χρόνια συγκρούσεων ανά τον κόσμο, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

« Ζοφερό. Ο αριθμός των παιδιών που φέρονται να σκοτώθηκαν μόλις σε τέσσερις μήνες στη Γάζα είναι πιο μεγάλος από τον αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν σε τέσσερα χρόνια σε όλες τις συγκρούσεις ανά τον κόσμο», έγραψε ο Φιλίπ Λαζαρινί στην πλατφόρμα Χ, καταγγέλλοντας έναν «πόλεμο εναντίον των παιδιών». Το μήνυμά του αναφέρεται στα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα οποία 12.193 παιδιά σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις παγκοσμίως μεταξύ 2019 και 2022.

Ο Λαζαρινί συνέκρινε τα στοιχεία αυτά με τις αναφορές του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία ελέγχεται από τη Χαμάς, σύμφωνα με τις οποίες περισσότερα από 12.300 παιδιά σκοτώθηκαν στο παλαιστινιακό έδαφος μεταξύ Οκτωβρίου και τέλους Φεβρουαρίου.

Staggering. The number of children reported killed in just over 4 months in #Gaza is higher than the number of children killed in 4 years of wars around the world combined.

This war is a war on children. It is a war on their childhood and their future.#ceasefireNow for the… pic.twitter.com/tYwSNHecpy

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 12, 2024