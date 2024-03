ΟΗΕ: Το Ισραήλ πίεσε τους υπαλλήλους της UNRWA να κάνουν ψευδείς δηλώσεις

Οι Ισραηλινοί ανακριτές ανάγκασαν τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ να δηλώσουν ψευδώς ότι η υπηρεσία έχει δεσμούς με τη Χαμάς και ότι το προσωπικό της συμμετείχε στην επιχείρηση Πλημμύρα του Al-Aqsa της 7ης Οκτωβρίου, δήλωσε η UNRWA και μεταφέρει η ιστοσελίδα Al Manar.

Οι ισχυρισμοί περιέχονταν σε μια έκθεση της υπηρεσίας του ΟΗΕ, την οποία εξέτασε το Reuters και η οποία χρονολογείται από τον Φεβρουάριο του 2024 και η οποία περιγράφει λεπτομερώς τις μαρτυρίες για κακομεταχείριση σε ισραηλινή κράτηση που έκαναν Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και αρκετοί που εργάζονταν για την UNRWA. H δε ισραηλινή έκθεση δεν περιέχει στοιχεία εναντίον των ατόμων.

Η διευθύντρια επικοινωνίας της UNRWA, Juliette Touma, δήλωσε ότι η υπηρεσία σχεδίαζε να παραδώσει τις πληροφορίες της 11σέλιδης, αδημοσίευτης έκθεσης σε οργανισμούς εντός και εκτός του ΟΗΕ που ειδικεύονται στην τεκμηρίωση πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Όταν τελειώσει ο πόλεμος πρέπει να υπάρξει μια σειρά ερευνών για να εξεταστούν όλες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε.

