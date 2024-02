Γάζα: Τα στοιχεία στο ντοσιέ των 6 σελίδων κατά του UNRWA βασίζονται αποκλειστικά στον λόγο της Μοσάντ

Ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Channel 4 News δήλωσε ότι ο φάκελος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών που αποτελεί τη βάση για τους ισχυρισμούς ότι οι υπάλληλοι της UNRWA συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου περιλαμβάνει ελάχιστα στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς αυτούς.

Το πρόγραμμα του Channel 4 ανέφερε ότι το Ισραήλ «δεν παρέχει κανένα στοιχείο για να στηρίξει τον εκρηκτικό νέο ισχυρισμό του ότι το προσωπικό της UNRWA συμμετείχε στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ» στο έγγραφο.

Σύμφωνα με το Channel 4 News, ο φάκελος αναφέρει απλώς ότι «από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, έγγραφα και ταυτότητες που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών, είναι πλέον δυνατόν να επισημανθούν περίπου 190 τρομοκράτες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ που υπηρετούν ως υπάλληλοι της UNRWA. Περισσότεροι από 10 υπάλληλοι της UNRWA έλαβαν μέρος στην έβδομη Οκτωβρίου».

Άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία που έλαβαν την εμπιστευτική έκθεση, μεταξύ των οποίων το Sky News και οι Financial Times (FT), εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες για τη δύναμη των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν και κατέληξαν επίσης στο ίδιο συμπέρασμα.«Η αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών, την οποία είδαν οι FT, δεν παρέχει καμία απόδειξη για τους ισχυρισμούς, οι οποίοι, όπως λέει, βασίζονται σε υποκλοπές μέσω smartphone και κατεσχεμένες ταυτότητες», ανέφερε το δημοσίευμα.

Οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν προειδοποιήσει ότι η αποχρηματοδότηση του UNRWA θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση για εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα και σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτός ίσως να ήταν ο σκοπός μαζί με τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Παρόλα αυτά, δεν ακούγεται καθόλου παράλογο στα 2,3 εκατομμύρια κατοίκων της Γάζας και τους 13.000 υπαλλήλους του UNRWA να υπήρχαν και 10 άνθρωποι που εργάζονταν για την Χαμάς. Αντιθέτως. Ας γίνει αποδεκτό πως όλοι οι δημοσιογράφοι που είδαν το ντοσιέ έχουν άδικο.

Η Χαμάς είναι η εκλεγμένη από τους πολίτες κυβέρνηση στη Γάζα. Ένας γιατρός για παράδειγμα που πληρώνεται σε ένα νοσοκομείο από την κυβέρνηση στη Γάζα, τη Χαμάς, δεν σημαίνει πως είναι τρομοκράτης. Μπορεί να ήταν μέλος της, χωρίς να ανήκει στο ένοπλο τμήμα. Αντίστοιχα αν ο ένας στους 1.300 υπαλλήλους του UNRWA, οι 10 στις 13.000 μπορεί να είχε λάβει μέρος στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, χωρίς αυτό να είναι φυσικά εν γνώσει του ΟΗΕ, αυτό είναι ίσως λόγος να βραβευτούν οι υπάλληλοι του UNRWA. Το στατιστικό είναι απίστευτα μικρό σε οποιονδήποτε δείκτη εγκληματικότητας.

We got hold of Israel’s dossier against UNRWA – why did the donors including the UK withdraw funding on such flimsy unproven allegations before an investigation?https://t.co/9ssCrIbfPK

— Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) February 5, 2024