Παραβιάζει η διακοπή της χρηματοδότησης της UNWRA την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης;

Η ανακοίνωση πολλών χωρών ότι διακόπτουν την χρηματοδότηση της υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) παραβιάζει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και δύναται να παραβιάζει και την Διεθνή Σύμβαση περί γενοκτονίας, δήλωσε σήμερα ανεξάρτητη εμπειρογνώμων του ΟΗΕ.

Η Francesca Albanese, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, υπενθυμίζει ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ζήτησε «να επιτραπεί (η είσοδος) επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας» για τους κατοίκους της Γάζας.

Κατά συνέπεια, η απόφαση αυτή (για αναστολή της χρηματοδότησης) πολλών χωρών συνιστά «ανοικτή ανυπακοή στην διαταγή του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης». «Είναι μία απόφαση που θα επιφέρει νομικές ευθύνες – ή θα φέρει το τέλος του διεθνούς δικαστικού συστήματος», έγραψε στην πλατφόρμα Χ (Twitter).

Η Francesca Albanese, η οποία είναι ανεξάρτητη εμπειρογνώμων που έχει ορισθεί από το Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δεν ομιλεί εξ ονόματος του ΟΗΕ και επισημαίνει την ταχεία αλληλουχία των γεγονότων που έχουν σχέση με την Unrwa.

«Την επομένη της ημέρας που το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι το Ισραήλ ίσως διαπράττει γενοκτονία στην Γάζα, ορισμένες χώρες αποφασίζουν να σταματήσουν την χρηματοδότηση της Unrwa, τιμωρώντας συλλογικά σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή εκατομμύρια Παλαιστίνιους και πιθανώς παραβιάζοντας έτσι τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από την Σύμβαση περί γενοκτονίας», γράφει σε χωριστή της ανάρτηση στο Χ (Twitter).

Defunding UNRWA at this critical time overtly defies @ICJ’s order to allow effective humanitarian assistance «to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in Gaza». This will entail legal responsibilities – or the demise of the int’l legal system. https://t.co/xEc80VaMEO

